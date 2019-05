Jennifer Garner y John Miller: cada vez más unidos

Redacción.



Teniendo en cuenta que, hasta hace relativamente poco, todavía seguía casada con la persona a la que le unía más de una década de matrimonio y con la que tiene a sus tres hijos, el oscarizado Ben Affleck, resulta comprensible que la actriz Jennifer Garner haya estado abordando con calma y desde el más puro sentido analítico su rumoreado romance con el empresario John Miller, con el que a día de hoy disfrutaría de un idilio muy gratificante pero sin excesivas ataduras.

Sin embargo, y precisamente después de que ambos se tomaran un pequeño 'descanso' para poder centrarse en sí mismos y prevenir un hipotético desgaste, los dos enamorados se habrían percatado de que se echan demasiado de menos cuando no están juntos y, por tanto, de que existe un doloroso vacío en sus vidas cuando no pueden sacar el máximo partido a la "intensa química" que les define como pareja.







"Jen y John son muy compatibles, pero en marzo los dos decidieron rebajar un poco el ritmo de su relación porque había otras prioridades. En el caso de Jen, tenía que centrarse en su carrera, en sus hijos y en la necesidad de organizarse con su exmarido de cara a estas responsabilidades. No obstante, en este tiempo se han echado mucho de menos y los dos se han dado cuenta de que son felices cuando pasan tiempo juntos", ha revelado una fuente al portal de noticias 'Entertainment Tonight' para, justo a continuación, hacer hincapié en la ilusión con la que Jennifer parece afrontar ahora esta nueva etapa.





"Jennifer está cada vez más convencida de que John podría ser el hombre ideal para ella, aunque seguirá explorando con cautela las posibilidades de su relación. Lo que está claro es que existe una química muy intensa entre ellos y que atesoran cada segundo que pueden pasar juntos. John adora a Jennifer y se siente muy cómodo con su estatus de celebridad, mientras que las amigas de Jennifer tienen claro que John debería formar parte de su vida", ha apuntado el mismo informante.