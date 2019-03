Ariana Grande rinde homenaje a Mac Miller en el inicio de su gira mundial

Redacción.



La cantante Ariana Grande se ha refugiado en el trabajo para superar los duros momentos a los que enfrentó el año pasado, desde el fallecimiento de su ex Mac Miller al final de su compromiso con Pete Davidson.

Tras publicar dos álbumes en espacio de seis meses, este lunes la estrella del pop ha arrancado en Nueva York su esperadísima gira mundial 'Sweetener' para presentar en directo su nueva música, y lo ha hecho rindiendo homenaje al malogrado rapero.

Según dicta la tradición, en los minutos previos a que ella se subiera al escenario se reprodujo a través del sistema de sonido una lista de canciones para amenizar la espera de sus fans entre las que se encontraban algunas de Mac Miller, tal y como se hicieron eco en las redes sociales varios de los asistentes al concierto que se encontraban ya en el interior del Times Union Centre de Albany.





Además, Ariana eligió comenzar el espectáculo con una re-edición de su sencillo 'Raindrops' que se cree que trata de la muerte del joven debido a versos como: "Cuando las gotas de lluvia cayeron del cielo / El día que me dejaste / Un ángel lloraba".





El resto del recital tampoco estuvo exento de momentos emotivos, ya que incluyó en su repertorio la canción 'One Last Time', que guarda un significado muy especial tanto para ella como para sus seguidores a raíz del trágico atentado que tuvo lugar hace casi dos años durante la parada de su gira en Mánchester. El resto de la velada continuó de forma más animada con canciones como 'break up with your girlfriend, i'm bored', 'bloodline', 'NASA' y '7 rings' que intercaló con algunos de sus éxitos antiguos como 'Break Free', 'Love Me Harder' o 'Dangerous Woman' antes de despedirse por todo lo alto con 'Thank u, Next'.





Tras dar por concluida la noche, Ariana recurrió a sus redes sociales para publicar un vídeo en el que le faltaban palabras con que expresar las emociones que estaba experimentando: "No sé qué decir, de verdad. Por ahora tendrá que ser suficiente con un simple gracias. Ha sido un sueño hecho realidad. Os quiero muchísimo", les aseguró Ariana a todos sus fans.