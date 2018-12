Lindsay Lohan será estrella de reality de MTV

Grecia.

MTV lanzó el primer trailer del Lindsay Lohan's Beach Club este lunes; el primer reality de la actriz de 32 años desde que su docuserie "Lindsay", producida por Oprah Winfrey, se estrenará en 2019.

"He pasado por tantas cosas en mi vida. La gente siempre me criticado por ir a clubs, así que por qué no abrir mi propio club", se escucha decir a la exestrella de Disney.

"Los espectadores podrán ver una nueva versión de Lohan con su selecto equipo de anfitriones VIP jóvenes y ambiciosos, que tendrán que hacer lo que sea necesario para asegurar el nombre de Lohan como la definición de lujo vacacional", promete MTV en una declaración.

"Pero cuando las líneas entre el romance, la amistad y el trabajo se vuelven borrosas, el personal aprenderá rápidamente que tendrá que lucirse ante su jefa más dura.", agrega al cadena.

El nuevo reality enfatiza los esfuerzos empresariales de la actriz al expandirse al mundo de los negocios con el lanzamiento de su club Lohan Beach House en Mykonos, Grecia.

Lindsay Lohan's Beach Club se estrena el martes 8 de enero en MTV (EEUU).