Paris Hilton ya no cree en “cuentos de hadas”

Los Ángeles, Estados Unidos.



Hace unas semanas se anunció la ruptura entre Paris Hilton y Chris Zylka, el actor junto al que la rica heredera parecía haber encontrado por fin la tan ansiada estabilidad sentimental.



En aquel momento, ninguno de los dos implicados quiso pronunciarse al respecto más que eliminando las imágenes juntos que habían compartido en sus redes sociales. Ahora Paris se ha encargado de ofrecer algo de información acerca de su separación -sin pronunciar en ningún momento el nombre de su ex, para dar a entender que se dejó seducir por la idea de casarse y organizar una boda en grande sin pararse a pensar qué implicaría realmente.



“Estoy bien. Estoy dedicándome tiempo a mí misma. Tengo la impresión de que cuando me enamoro, lo hago muy rápido y a fondo. El mío fue un romance arrollador y, además, yo siempre he estado obsesionada con Disney y con las historias de amor, y pensaba que iba a tener mi propio final de cuento de hadas, pero con el tiempo acabé dándome cuenta de que no era la decisión adecuada”, dijo al programa The Talk.