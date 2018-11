Justin Bieber y Hailey Baldwin pasarán Acción de Gracias con el padre del cantante

EUA.



La pareja formada por Justin Bieber y Hailey Baldwin se dispone a celebrar su primera cena de Acción de Gracias desde que ambos se convirtieran en marido y mujer el pasado mes de septiembre.

Y precisamente porque el astro de la música no solía celebrar esta festividad durante sus años de la infancia y la adolescencia junto a su madre Patti Mallette, los dos enamorados han decidido disfrutar de esta jornada tan familiar junto al padre del intérprete, Jeremy, la actual esposa de este, Chelsey, y la hija que estos tienen en común, Bay, de tres meses.



"Justin y Hailey cenarán mañana por la noche con Jeremy y su familia. Justin no creció celebrando Acción de Gracias, por lo que esta ocasión sin duda será muy especial", ha revelado al portal de noticias E! News una fuente cercana al artista canadiense, quien ha venido demostrando en los últimos años que la relación que mantiene con su progenitor no ha dejado de mejorar con el paso del tiempo.



Con su presencia en casa de Jeremy Bieber en la noche de este jueves, Hailey -oficialmente Hailey Rhode Bieber en su perfil de Instagram- y Justin también pondrán de manifiesto, especialmente el antaño conflictivo intérprete, lo rápido que han sentado cabeza desde que retomaran su romance a mediados de este año -la pareja ya vivió un breve idilio en 2016- y decidieran formalizar su historia de amor con una boda exprés en un registro civil de la ciudad de Nueva York.



"Justin no podría estar más contento y satisfecho con el rumbo que ha tomado su vida últimamente. Está muy enamorado de Hailey y ella está jugando un papel muy importante en todos los cambios que está experimentando. Es ella la que le anima a profundizar en ese maravilloso viaje de autodescubrimiento que emprendió tiempo atrás y, de momento, Justin no tiene ninguna prisa por volver al estudio de grabación", ha explicado otra fuente al mismo medio.