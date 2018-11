Tempo arremete contra Tekashi 6ix9ine tras su arresto

Estados Unidos.

A días del arresto del rapero conocido como Tekashi 6ix9ine (22), detenido por seis delitos relacionados con el crimen organizado, portación ilegal de armas y venta de drogas las criticas comenzaron a lloverle.

El exconvicto y rapero puertorriqueño Tempo (41), cuyo nombre real es David Sánchez Badillo, se refirió al joven como "un est***do".

Sánchez Badillo, quien pasó 11 años en la cárcel por delitos relacionados con el tráfico de drogas, arremetió contra Tekashi 6ix9ine en su cuenta de Instagram: “Yo no sé ni logro entender; qué ustedes ven aquí. Yo solo veo un est**ido. Quiero aclarar que no me estoy burlando, pues estaría usando la doble moral que usan muchos y se justifican."

"Contrario a él, yo entré a este negocio siendo un bandido, y lloraba todos los días, porque quería ser artista y salirme de ese maldito mundo que solo me llevó a perder literalmente mi vida, mi familia y mi libertad", reza el mensaje del trapero que estuvo acusado por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas, además de sospechas de asesinatos, secuestros y robos.

En el mismo mensaje Sánchez Badillo envía un consejo al rapero que también está siendo vinculado con la pandilla de Nueva York Nine Trey Bloods.

"Muchos tienen la oportunidad que muchos no tienen y la desperdician intentando complacer y agradar personas que al final del día tú no les importas. Piensen lo que quieran, critiquen... pues solo soy el reflejo de mis malas decisiones y estoy tratando de que tú raperito de cartón, entiendas de una vez y para siempre... que la calle no juega. Que aprovechen cada bendición y sáquenle el mayor provecho", concluyó Tempo.

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, fue detenido este lunes sin derecho a defenderse en libertad ya que cometió a pocos meses de ser sentenciado a cuatro años de libertad condicional por estar involucrado en actos sexuales con una niña de 13 años.

6ix9ine tiene previsto lanzar su álbum debut este 23 de noviembre, el que contará con colaboraciones de artistas como Nicki Minaj, Kanye West y Anuel AA entre otros.