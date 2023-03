‘The Last of Us’ adaptó una historia del juego desgarradora

El penúltimo episodio muestra a los protagonistas con pequeñas raciones de comida y la herida de Joel que está inflamada por lo cual se debate entre las grandes calenturas y carencia de medicamentos para recuperarse, así que Ellie decide ir de cacería.

Por otro lado el episodio muestra una reunión en la que se llora la pérdida de un miembro de Silver Lake en donde David, interpretado por Scott Shepherd, que es el líder de Silver Lake, se entera que hay grandes probabilidades que les quede semanas de comida.

Mientras Ellie anda de cacería se encuentra con David y James. Ella consiguió darles un ciervo a cambio de medicamentos, lo que devuelve a Joel al camino de la curación.

Ellie acepta que James pueda ir a traer los antibióticos, porque no confía en ellos para seguirlos mientras tanto ella sostiene a David a punta de pistola.

David le cuenta a Ellie que perdieron a un miembro, porque se encontró con un “loco” que viajaba con una “niña”. Ahí mismo ella se da cuenta de que David no es quien parece ser.

James regresa con los medicamentos y dejan que Ellie se aleje y le ofrece por segunda vez unirse a ellos, por lo que ella se niega y regresa con Joel para darle penicilina.

Al día siguiente David y sus seguidores encuentran el lugar en donde Ellie y Joel están escondidos. David ordenó específicamente que quiere muerto a Joel, pero quiere a Ellie viva para que se reúna con él en Silver Lake.

A través de una combinación de penicilina y adrenalina, Joel se levanta al escuchar un invasor afuera. Después de capturar a un par de hombres de David, comenzó a interrogarlos, luego de obtener la información se dirige a Silver Lake.

Mientras tanto Ellie está encarcelada, cuando David se acerca a la celda, creyendo que aceptaría unirse a él, Ellie respondió con violencia: “Diles que Ellie es la niña que te rompió el puto dedo”.

Ellie le revela a David y James que está infectada cuando se preparaban para convertirla en cena, y sugiera que David lo estará pronto. Después de una pelea sangrienta Ellie escapa y encuentra a Joel. Ambos se alejan cojeando y apoyándose el uno del otro.

Este nuevo capítulo 9 contará la historia de la madre de Ellie, personaje que será interpretado por la actriz Ashley Johnson, quien da vida a Ellie en el videojuego estrella de Naughty Dog.

