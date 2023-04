Omar Chaparro aplaude potencial hispano como conductor de los Premios Platino

Sin nada que lo detenga este año, Omar Chaparro encabezará la décima gala de un evento que, desde su perspectiva, representa el potencial del talento hispano.

“Yo creo que los Premios Platino son el escaparate perfecto para darnos cuenta de quiénes somos y de lo que somos capaces como hispanos, como figuras latinas”, expresó en entrevista con EFE.

Chaparro estaba por iniciar los ensayos de la séptima edición de la gala cuando la pandemia aplazó sin una fecha definida la ceremonia que se iba a realizar en la Riviera Maya (México).

“Se nos fue como agua por las manos, pero ya estamos contentos de regresar y más porque voy a conducir junto a Paz Vega y Carolina Gaitán”, dijo el actor.

Chaparro, conocido por su interpretación de Pedro Infante en “Como caído del cielo”, aseguró que siente una gran admiración por sus compañeras y adelantó que su objetivo principal durante la celebración que se llevará a cabo el 22 de abril en Madrid (España) es divertirse.

“Yo voy a disfrutar, no voy a parecer conductor (...) Lo que queremos es que la gente se divierta, que sean unos premios muy ágiles, con la información y todo lo que debe de haber, pero que se sienta como si estuviéramos en la sala en Navidad, con amigos y familia”, expuso.

El también cantante aseguró que durante su estancia en España le gustaría conocer a Penélope Cruz, a Antonio Banderas y al argentino Ricardo Darín, quien este año se encuentra nominado con el filme “Argentina, 1985”: “Son maestros para mí”, añadió.

También contó que le emociona el hecho de que “Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades”, la cinta de su compatriota Alejandro González Iñárritu, tenga seis nominaciones, pues asegura que fue una película con la que se identificó en muchos aspectos.

“Iñárritu comentó que estaba buscando un proceso de sanación, de ir hacia adentro de él y a mí me está pasando igual, (...) además tengo una historia similar en el sentido de que nos venimos a vivir a Los Ángeles (EE.UU.) a trabajar y no es fácil”, detalló.

Encontrarse a sí mismo

Chaparro se ha convertido en una de las celebridades latinas más importantes del momento y su popularidad ha ido en crecimiento en el ámbito de la conducción con programas como “¡Nailed it! México”, la actuación en filmes como “¿Y cómo es él?”, o la música con el tema “Las locuras mías” junto a Joey Montana.

Pero el actor no siempre ha visto su versatilidad como algo positivo, pues afirma que le ha traído ciertas dudas de identidad difíciles de afrontar, que ahora lo han impulsado a crear “Yo soy Omar Chaparro”, un espectáculo en vivo que reúne sus talentos.

“Mi show es la consecuencia de todo esto que he vivido, dije no soy cantante, no soy actor, no soy comediante, no soy conferencista, no soy locutor de radio, entonces ¿quién soy?, y mi respuesta es este show”, contó sobre el proyecto que tiene previsto su estreno en México en junio.

Actualmente Chaparro se percibe a sí mismo como “el director” de su propia vida y, aunque aún le quedan unos cuantos campos por explorar como artista, tiene claro que su meta es la música.

“Quiero consagrarme como cantante y yo sé que llevo muchos años pero me faltan muchos más (..) ahorita ya sé que todo es posible”, dijo.

El actor de 48 años tiene entre sus próximos proyectos una serie de Netflix titulada “Las viudas de los jueves”, basada en la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro, y tres películas del director Alonso Álvarez.

Sobre la responsabilidad que representa para él el éxito que ha tomado su carrera, Chaparro confesó que no invierte mucho tiempo en esos pensamientos.

“No quiero cuestionarme si lo merezco o qué he hecho, mejor sigo disfrutando el momento porque el ego es muy traicionero, ya aprendí a no hacerle caso, simplemente agradezco”, finalizó.

