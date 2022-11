Chris Hemsworth descubre su elevado riesgo de Alzheimer tras un test genético en televisión

En una reunión promocional con un grupo de periodistas en Nueva York, el realizador de películas como “Requiem for a Dream” y “Cisne negro”, que ya ha colaborado en otros documentales con el canal televisivo, bromea con que no se le ocurrió “mejor conejillo de indias” que el actor para explorar el potencial del cuerpo.

Acción y reflexión

Pero ambos coinciden en la importancia del último episodio, más largo y emotivo que el resto, en el que participa la esposa del actor, la actriz española Elsa Pataky, y se aborda el fin de la vida “de una manera sorprendente, entretenida, humorística y triste”, y a la vez “digerible para las audiencias”, según el director.

En el episodio, Hemsworth lleva peso en el cuerpo, unas cuerdas que limitan su movimiento y gafas para sentir los obstáculos a los que se enfrenta un anciano, pasa varios días como uno más en una residencia de jubilados, habla sobre su propia muerte con una guía espiritual y luego elige su propio ataúd.

”Salí de allí y pensé: necesito relajarme y estar más presente, he tenido una carrera maravillosa y no hablo de retirarme, (sino) frenar un poco y apreciar lo que tengo delante, tengo a mi esposa...”, explica el actor, emocionándose mientras habla.

”Tenía dos películas después de esto, y literalmente acabé la semana pasada. Me voy a tomar un tiempo libre y no creo que me haya tomado un tiempo libre así en toda mi carrera, donde no tengo nada planeado. También está bien tener un periodo de descanso sin nada que se asome en el horizonte”, agrega.