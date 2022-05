El festival le rinde tributo por el conjunto de su carrera coincidiendo con el treinta aniversario de su única aparición en el certamen, cuando vino a presentar el filme “Far and Away”, del director Ron Howard.

Ahora Cruise estrena “Top Gun: Maverick”, secuela del mítico filme de Tony Scott de 1986. La estrella de Hollywood mantiene una conversación en el escenario con el periodista Didier Allouoch y esta noche participará en el preestreno mundial de su nuevo filme.

En vísperas del preestreno, Cruise visitó a la Patrulla Aérea francesa en Cannes, que esta tarde sobrevolará la alfombra roja.