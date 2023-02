“Everything Everywhere All at Once” arrasa en los SAG Awards

En una de las entregas de premios más emotivas del año, la cinta Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo se alzó con cuatro estatuillas en los SAG Awards, que entrega el Sindicato de Actores de Hollywood.

Desde el Fairmont Century Plaza, en Los Ángeles, California, la gala de premios reservó su galardón más importante, el de Ensamble en una Película (mejor elenco) para el final de la velada.

Al anunciar al ganador, el broche de oro lo dio el legendario actor James Hong, quien ha participado en más de 450 cintas y series de TV.

“Cuando empecé mi carrera, en mi primera película al lado de Clark Gable, los actores que hacían de asiáticos tenían que pegarse los ojos para que se les vieran rasgados. Los productores decían que los artistas asiáticos no teníamos suficiente talento y poder de taquilla. Bueno, ¡mírenos ahora!”, señaló Hong.

“Hace rato me dijeron que si me llevaba este premio, me convertiría en el primer actor asiático en ganar en esta categoría. Para todos los que están luchando allá afuera, que sueñan con ser actores, sigan luchando, porque algún día los reflectores los iluminarán. Gracias a todos los que me echaron porras; yo le echaré porras a ustedes, siempre”, señaló momentos antes Ke Huy Quan, tras triunfar por Actor de Reparto.