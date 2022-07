Ana de Armas considera que no hace falta un ‘James Bond femenino’

Después de interpretar a la misteriosa Paloma en la última producción de Daniel Craig como el Agente 007 en ‘No Time to Die’, Ana de Armas considera que no es necesario crear un personaje similar a James Bond en una versión femenina.

En su lugar, la estrella cubana-española prefiere ver papeles más sustanciales y profundos para las mujeres en la franquicia de espías.

En medio de las peticiones de algunos de que el próximo sustituto de Daniel sea del sexo opuesto, la actriz dijo al diario The Sun que le gustaría ver papeles femeninos más sustanciales, pese a que Bond siga siendo hombre.

“No hay necesidad de un Bond femenino. No debería haber ninguna necesidad de robar el personaje de otra persona para tomar el relevo. Esto es una novela que lleva al mundo de James Bond y a la fantasía de ese universo en el que está envuelto. Lo que me gustaría es que los papeles femeninos en las películas de Bond, aunque Bond siga siendo un hombre, cobren vida de una manera diferente. Que se les dé un papel más sustancial y un reconocimiento. Eso es lo que me parece más interesante que darle la vuelta a las cosas”.