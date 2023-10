A falta de tienda física, hondureña triunfa al ofrecer productos en FB Live

Emprender en tu país muchas veces no resulta una tarea fácil, imagínate poder hacerlo en uno que no te vio nacer, lograr el éxito y tener el apoyo de una gran comunidad virtual.

Entre risas la hondureña contó la anécdota de cómo surgió este emprendimiento llamado “ dluzitasshop “, “me dije voy a probar con ropa, empecé a usarla y mis cuñadas me decían “qué bonita tu blusa, dónde la compraste” entonces yo les decía que era secreto”.

Cuando la emprendedora vio que la demanda era grande optó por vender y mostrar sus productor a través de FB Live como lo hacen grandes influencers, acción que no fue bien vista por su pareja; no obstante la hondureña no se detuvo y hoy envía productos a toda América Latina.

”Esto fue en en noviembre de 2020 inicié mi primer live y tuve unas 10 personas conectadas, hice unas dos o tres ventas y dije esto solo es el comienzo y así comenzaron a seguir la página”, recordó Martínez.