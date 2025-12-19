Maribel Espinoza respalda a consejeras del CNE ante presiones y ataques

Tegucigalpa, Honduras.

Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal de Honduras, expresó este viernes su respaldo público a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante una sesión extraordinaria convocada por diputados de la oposición, en la que alertó sobre presiones y acciones que, según afirmó, buscan alterar el orden constitucional. Durante su intervención ante los medios, Espinoza sostuvo que el Congreso Nacional está obligado a actuar con firmeza ante escenarios excepcionales. “El Pleno de este Poder del Estado deviene obligado en adoptar resoluciones de excepcionalidad para mantener el orden constitucional”, manifestó. La congresista advirtió que dicho orden “no pierde su vigencia alguna ante cualquier ataque de fuerza o acciones o emisiones simuladas con un aparente manto de legalidad”, las cuales, señaló, tienen como único objetivo “subvertir el orden”.

En ese contexto, Espinoza planteó otorgar un voto de confianza a las consejeras del CNE. “Se resuelve dar un voto de confianza a las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López por sus valientes actuaciones dentro del marco de sus atribuciones”, expresó. La diputada liberal reconoció además el sacrificio y la labor de ambas funcionarias electorales, destacando que han permanecido firmes pese a las adversidades. “Su sacrificio y encomiable labor al permanecer inmutables pese a los desproporcionados ataques intimidatorios y riesgos en su seguridad personal”, afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, exhortó a las consejeras a culminar el proceso electoral conforme a los plazos establecidos. “Exhortándoles para que concluyan su labor y se realice la declaratoria de elecciones antes del 30 de diciembre del año 2025”, puntualizó. Espinoza también llamó al Congreso a adoptar medidas legales para garantizar la protección de otros funcionarios electorales. “Adoptar cualquier resolución que en derecho corresponda para proteger la integridad física y el respeto de los derechos individuales de los magistrados Miriam Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia”, señaló. La diputada recalcó que estas acciones buscan asegurar que los magistrados puedan ejercer plenamente sus funciones. “A fin de que no sean impedidos por cualquier causa para ejercer las atribuciones derivadas de sus cargos”, agregó. Durante su discurso, Espinoza fundamentó su postura en la Constitución de la República, citando los artículos 2, 4, 321, 323, 324 y 375 como base legal para las decisiones planteadas. “El Pleno del Congreso Nacional de Honduras se declara en sesión permanente desde la presente fecha hasta el día 20 de enero del año 2026”, concluyó Espinoza, con el objetivo de aprobar sin dilación cualquier resolución o iniciativa necesaria para salvaguardar el proceso electoral.

