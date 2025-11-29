Largas filas para reclamar DNI en Choluteca previo a elecciones

Las oficinas del RNP en Choluteca amanecieron abarrotadas por ciudadanos que buscan asegurarse de tener su documento de identidad listo para ejercer el sufragio

  • Largas filas para reclamar DNI en Choluteca previo a elecciones

    Edificio del RNP en Choluteca.

     Fotografía de archivo
Choluteca, Honduras.

A un día de las elecciones, este sábado 29 de noviembre, los ciudadanos de Choluteca realizan largas filas pora reclamar su Documento de Identificación Nacional (DNI), de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) en Choluteca amanecieron abarrotadas por ciudadanos que buscan asegurarse de tener su documento de identidad listo para ejercer el sufragio.

Ciudadanos de Choluteca realizando fila para recibir su DNI este sábado.

Ciudadanos de Choluteca realizando fila para recibir su DNI este sábado.

 (Fotografía: Cortesía Radio Cadena Voces)

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), hay 114,092 personas habilitadas para votar en el municipio de Choluteca.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, aún hay centenares de personas que no cuentan con uno de los principales requisito para ejercer el sufragio: el Documento Nacional de Identificación.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más