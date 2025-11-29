Largas filas para reclamar DNI en Choluteca previo a elecciones

Choluteca, Honduras.

A un día de las elecciones, este sábado 29 de noviembre, los ciudadanos de Choluteca realizan largas filas pora reclamar su Documento de Identificación Nacional (DNI), de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) en Choluteca amanecieron abarrotadas por ciudadanos que buscan asegurarse de tener su documento de identidad listo para ejercer el sufragio.