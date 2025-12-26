Hoy se reanudaría el escrutinio especial

Tegucigalpa.

Aunque la declaratoria oficial de la elección presidencial fue emitida el pasado 24 de diciembre, las actividades en el Centro Logístico Electoral (CLE) continúan, ahora enfocadas en la revisión de actas correspondientes a los niveles municipal y legislativo. Este viernes 26 de diciembre, representantes y escrutadores del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación (Libre) retomaron labores en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), sede del CLE, tras la pausa por las festividades navideñas.

Según relataron participantes del proceso, el ambiente en esta etapa es más distendido, luego de que Nasry Asfura fuera oficialmente declarado presidente electo, con una diferencia de 27,026 votos sobre el candidato liberal Salvador Nasralla, resultado que habría reducido las tensiones políticas que en días anteriores provocaron interrupciones en el escrutinio especial. De acuerdo con los datos finales divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura obtuvo 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27 % del total, mientras que Nasralla alcanzó 1,452,796 sufragios, representando el 39.53 %. En tanto, la candidata del partido oficialista, Rixi Moncada, sumó 705,408 votos en el nivel presidencial. Concluida esta fase, los escrutadores deberán concentrarse en la depuración de actas con inconsistencias correspondientes a corporaciones municipales y diputaciones, proceso que se prevé se reactive plenamente con el inicio del turno A en las próximas horas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Uno de los focos de mayor atención continúa siendo la corporación municipal del Distrito Central, donde la contienda se mantiene cerrada. Según el sistema de divulgación de resultados del CNE, aún restan por revisar 492 actas con inconsistencias.