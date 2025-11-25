Delegación de Honduras defiende actuaciones del gobierno en sesión de la OEA

Washington, Estados Unidos

La reunión fue convocada ante diversas denuncias y alertas de sectores nacionales e internacionales sobre el clima institucional hondureño, en particular sobre el desempeño de las autoridades electorales y la transparencia del proceso.

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) , llevada a cabo este martes, reunió a las delegaciones de los países miembros para evaluar el panorama electoral de Honduras a pocos días de los comicios generales programados para el 30 de noviembre.

En representación de Honduras participaron el embajador ante la OEA, Roberto Quesada, y el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya. Ambos expusieron la postura oficial del Gobierno, cuestionaron los motivos de la convocatoria y defendieron la gestión del proceso electoral bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro. Quesada inició la intervención señalando que el anuncio del Consejo Permanente tomó por sorpresa al país.

“Los primeros sorprendidos fuimos nosotros, yo en lo personal, de que se hiciese un Consejo Permanente cuando no se ha cometido delito, no se ha violado ninguna ley”, expresó el embajador ante las delegaciones hemisféricas. Además, afirmó que el Gobierno se siente injustamente interpelado: “Creo que a ninguno de los Estados miembros les gustaría que les hicieran esto, de llamar a un Consejo Permanente cuando, absolutamente, no hay nada que lo justifique”.

El diplomático también resaltó la coincidencia de la sesión con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y subrayó que Honduras cuenta actualmente con una candidata presidencial mujer, así como con su primera presidenta, Xiomara Castro.

Durante su intervención, Quesada anunció que Honduras volvió a ser declarada elegible para los fondos de la Cuenta del Milenio tras 16 años.

Consideró que este reconocimiento evidencia “el gran trabajo, el gran gobierno que ha hecho la presidenta Xiomara Castro”, y contrastó la situación actual con lo que denominó “12 años y siete meses de narcodictadura” posteriores al golpe de Estado de 2009. Recordó que durante ese periodo se registraron “corrupción, asesinatos y narcotráfico”, mientras que, aseguró, en la administración actual “no se ha gaseado a nadie, no se tiene preso a ningún periodista”, y afirmó que las críticas que circulan provienen de “narrativas inventadas” y de la difusión de fake news.

Por su parte, el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya abrió su intervención reiterando el compromiso del Gobierno con los principios democráticos.

“Honduras concurre a esta reunión extraordinaria con la certeza de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, expresó.

Añadió que el Gobierno de Castro también solicitó participar en la audiencia y reafirmó que su objetivo es “garantizar que las elecciones generales del 30 de noviembre sean un modelo de transparencia, libertad y legitimidad”.

Asimismo, cuestionó las acusaciones que motivaron la sesión: “No nos parece muy democrático que se nos quiera hacer un juicio a priori, además señalados por aquellos que sí cometieron delitos en contra de la democracia”.

Torres recordó que la OEA condenó el golpe de Estado de 2009 y acusó a los actuales partidos opositores de haber llevado a cabo “dos fraudes electorales en 2013 y 2017”. En cuanto al desarrollo operativo del proceso electoral, informó que la distribución del material electoral avanza conforme al calendario.

“Hasta esta hora ya han sido entregados los materiales electorales en 13 de los 18 departamentos, es decir, el 70%. Mañana estará entregado el 100% en todo el país y este 30 de noviembre tendremos elecciones masivas y transparentes”, afirmó.

No obstante, reconoció dificultades técnicas en el sistema de transmisión de resultados preliminares (Trep), señalando que las auditorías indican que “a pocos días de las elecciones, aún no reúne las condiciones mínimas para garantizar una transmisión oportuna, completa y confiable”.

También se refirió a los 26 audios divulgados por el fiscal general, asegurando que en ellos “se escucha una voz que parece ser la consejera Cossette López conspirando con un dirigente del Partido Nacional para crear una crisis el día de las elecciones”.

El vicecanciller desmintió varias versiones que, dijo, se han difundido internacionalmente: que la Comisión Permanente del Congreso podría proclamar al ganador, que el estado de excepción busca interferir en los comicios y que el Ejecutivo controla todos los poderes del Estado.

“En los poderes electorales, la oposición tiene mayoría, como también la tiene en el Congreso Nacional y en la Corte Suprema de Justicia”, subrayó, indicando que esa correlación de fuerzas ha frenado diversos proyectos legislativos.

Torres concluyó su participación solicitando “respeto como Estado a la independencia de poderes” y afirmó que la delegación hondureña asistió a la OEA para escuchar las inquietudes de los países miembros y asegurar que “los fraudes electorales y los golpes de Estado no vuelvan nunca más”.