Cossette López cuestiona a empresa por fallas en el Trep

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, expresó este miércoles su “inconformidad” por las fallas registradas en el sistema de procesamiento y divulgación de actas del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

López calificó como “inexcusable” que la divulgación de resultados volviera a detenerse en un momento crítico del escrutinio.

Asimismo, cuestionó que la empresa realizó acciones de mantenimiento sin notificar al pleno del CNE, lo que afectó no solo la publicación en línea de actas, sino también las salas de divulgación que el organismo electoral había habilitado para reducir el impacto de fallas anteriores.

López aseguró que el sistema vuelve a incumplir con las condiciones establecidas en el contrato y, más grave aún, con la responsabilidad hacia la ciudadanía que espera conocer los resultados preliminares con transparencia y continuidad.

“Dejo constancia pública de mi inconformidad con el proceder de la empresa y nuevamente, con el funcionamiento de los sistemas de procesamiento y divulgación de actas, que incumplen con las condiciones de la contratación, pero sobre todo con el pueblo hondureño”, afirmó.