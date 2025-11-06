Ana Paola Hall: "El pueblo espera elecciones"

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, lanzó este jueves un mensaje en redes sociales en el que advirtió sobre la inestabilidad institucional y llamó a mantener el enfoque en la organización de las próximas elecciones.
A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Hall expresó que el país enfrenta momentos de tensión, al señalar que hay “magistrados de un Tribunal en tela de juicio e inestabilidad institucional”, en aparente alusión a los conflictos que han surgido en las últimas semanas.
“Ni el interés político personal que embroca a otros a transgredir la Ley —ni los mismos que la violan— van a ir a sacarles las castañas del fuego a los procesados, o salvar a Honduras si nos va mal”, escribió la titular del CNE.
Hall subrayó que el interés del país debe estar “por encima de lo personal” y reafirmó su compromiso con la misión principal del Consejo: garantizar la realización de las elecciones.
“El pueblo espera elecciones y como CNE en eso debemos seguir trabajando sin distracciones. ¡Honduras es primero!”, concluyó su mensaje.
El pronunciamiento de la presidenta del órgano electoral se da en medio de un ambiente político tenso, marcado por cuestionamientos sobre la independencia y estabilidad de los órganos electorales.