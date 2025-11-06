Ana Paola Hall: "El pueblo espera elecciones"

​​Tegucigalpa.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, lanzó este jueves un mensaje en redes sociales en el que advirtió sobre la inestabilidad institucional y llamó a mantener el enfoque en la organización de las próximas elecciones. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Hall expresó que el país enfrenta momentos de tensión, al señalar que hay “magistrados de un Tribunal en tela de juicio e inestabilidad institucional”, en aparente alusión a los conflictos que han surgido en las últimas semanas.

“Ni el interés político personal que embroca a otros a transgredir la Ley —ni los mismos que la violan— van a ir a sacarles las castañas del fuego a los procesados, o salvar a Honduras si nos va mal”, escribió la titular del CNE. Hall subrayó que el interés del país debe estar “por encima de lo personal” y reafirmó su compromiso con la misión principal del Consejo: garantizar la realización de las elecciones.