Empresa Union Latin Cargo reconsidera regresar a negociaciones con el CNE

Luego de que la empresa Union Latin Cargo S.A. anunciara oficialmente su rechazo a la adjudicación del contrato de transporte pesado para la distribución y retorno del material electoral, su gerente comercial, Phill Ávila, manifestó este jueves que la compañía está dispuesta a retomar las negociaciones con el Consejo Nacional Electoral (CNE), siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas en su propuesta inicial.
Ávila explicó que la decisión de retirarse del proceso obedeció a la falta de comunicación y reuniones con el CNE, aunque insistió en que la empresa mantiene su voluntad de apoyar el desarrollo del proceso electoral por la urgencia que implica el cumplimiento del cronograma.
“Hasta ayer no tuvimos ninguna reunión ni solicitud, y es por ello que presentamos el retiro de la adjudicación. Pero estamos abiertos y en pro de poder ser partícipes del proceso”, expresó el ejecutivo.
El representante de Unión Latin Cargo detalló que las unidades de transporte están listas para operar y cumplir con las rutas definidas en el plan logístico electoral.
“Es necesario hacerlo en este momento, hoy o mañana, por el simulacro, y poder poner las unidades la próxima semana conforme al cronograma electoral. Estamos a tiempo”, indicó.
Según Ávila, la empresa cuenta con más de 60 unidades listas para el simulacro electoral y más de 400 vehículos adicionales, entre camiones de 12, 24 y 48 pies, para cubrir las rutas que trasladarán las maletas electorales desde el INFOP hacia los departamentos, y posteriormente a los municipios.
El gerente también señaló que la falta de garantías de pago hacia las empresas que brindaron el servicio durante las elecciones primarias del 9 de marzo ha generado incertidumbre en el sector transporte, por lo que solicitó al CNE brindar seguridad financiera.
“Solicitamos que se garantice el pago a la empresa de transporte anterior que brindó el servicio el 9 de marzo. Eso sería una mejor garantía para nosotros”, expresó.
Asimismo, aseguró que Unión Latin Cargo ha cumplido con todos los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos por el ente electoral, y que únicamente esperan un nuevo acercamiento institucional para concretar un acuerdo.
“No hemos tenido respuesta aún, pero estamos a disposición de escucharlos y ver de qué manera llegamos a un punto de entendimiento. Entendemos que el CNE tiene una agenda saturada, pero esperamos concretar la reunión y poder ser parte de este proceso democrático”, dijo.
Finalmente, Ávila enfatizó que la empresa propone un esquema de pago con un 50% de adelanto, así como veeduría permanente y acompañamiento de observadores nacionales e internacionales, con el fin de garantizar la transparencia y seguridad en la distribución del material electoral.