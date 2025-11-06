Empresa Union Latin Cargo reconsidera regresar a negociaciones con el CNE

Tegucigalpa.

Luego de que la empresa Union Latin Cargo S.A. anunciara oficialmente su rechazo a la adjudicación del contrato de transporte pesado para la distribución y retorno del material electoral, su gerente comercial, Phill Ávila, manifestó este jueves que la compañía está dispuesta a retomar las negociaciones con el Consejo Nacional Electoral (CNE), siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas en su propuesta inicial. Ávila explicó que la decisión de retirarse del proceso obedeció a la falta de comunicación y reuniones con el CNE, aunque insistió en que la empresa mantiene su voluntad de apoyar el desarrollo del proceso electoral por la urgencia que implica el cumplimiento del cronograma.

"Hasta ayer no tuvimos ninguna reunión ni solicitud, y es por ello que presentamos el retiro de la adjudicación. Pero estamos abiertos y en pro de poder ser partícipes del proceso", expresó el ejecutivo. El representante de Unión Latin Cargo detalló que las unidades de transporte están listas para operar y cumplir con las rutas definidas en el plan logístico electoral. "Es necesario hacerlo en este momento, hoy o mañana, por el simulacro, y poder poner las unidades la próxima semana conforme al cronograma electoral. Estamos a tiempo", indicó.