Sportline y Nike patrocinadores oficiales de Panteras FC

Por su parte la ejecutiva de Soprtline y Nike, Paola Castañeda , opinó: “Para nuestras marcas es un verdadero orgullo patrocinar a Panteras FC, Albert siempre ha sido embajador de la marca Nike, siempre nos ha apoyado en todo y nosotros no podíamos decirle que no, ni Nike ni Sportline y pues al final esto es un comienzo, o sea, esto no es nada en comparación a todos los planes que ellos tienen, y todo lo que sabemos que va a lograr con esta fundación y estos 15 niños que tiene actualmente”.

“La inclusión de marcas tan prestigiosas como Nike y Sportline en nuestra causa destaca la importancia y el impacto positivo de nuestro trabajo en la comunidad. Estamos convencidos de que esta alianza no solo elevará el nivel de nuestro equipo, sino que también inspirará a otros jóvenes a seguir sus sueños en el deporte”, manifestó el Director Técnico Luís Enrique Amador.