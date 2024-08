La lista de productos participantes incluye las siguientes presentaciones:

- 1 litro PET no retornable.

- 1.25 litros PET no retornable.

- 1.5 litros PET no retornable.

- 2 litros PET no retornable.

- 3 litros PET no retornable.

Los premios de motocicletas y automóviles serán entregados en el centro de distribución autorizado de Embotelladora de Sula más cercano al domicilio del ganador.

Los boletos para participar en los juegos de LOTO se entregarán directamente al ganador a través de mensajes de WhatsApp y SMS de forma automática.

Emsula te invita a participar en esta promoción, porque con Pepsi “Tenés todo x ganar”.