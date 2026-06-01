Diunsa da inicio a los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras

San Pedro Sula.

En un emocionante evento celebrado hoy en el Estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, Diunsa inauguró oficialmente los Clinics de la Fundación Real Madrid, un esperado encuentro para niños, niñas y jóvenes que tendrán la oportunidad de vivir una experiencia formativa única, basada en la metodología y los valores que caracterizan a esta Fundación. Los Clinics son programas de formación única dirigidos por entrenadores de 1er. nivel de la Fundación Real Madrid, con amplia experiencia en formaciones de calidad, donde los participantes reciben enseñanza sobre el fútbol y los valores del modelo integral de la institución.

El objetivo principal de los Clinics brindar una formación integral a los niños, niñas y jóvenes durante una semana en la que el fútbol es solo el punto de partida para formar mejores personas a través de los valores del deporte. Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, expresó que: “a partir de hoy todos los participantes vivirán una experiencia única e inolvidable que les enseñará la metodología y los valores de la Fundación Real Madrid con entrenamientos de calidad en un entorno educativo y seguro.”

Los Clinics son impartidos por entrenadores de la Fundación Real Madrid, provenientes de España, quienes se encargan de compartir la metodología y valores distintivos de la institución. Esta es la quinta ocasión en que Diunsa realiza los Clinics en Honduras. La actividad inicia hoy en San Pedro Sula y se desarrollará del 1 al 5 de junio en el Estadio General Francisco Morazán. Posteriormente, continuará en Tegucigalpa del 8 al 12 de junio en la Escuela Americana de Tegucigalpa.