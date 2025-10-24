Diunsa y BAC lanzan la tarjeta de crédito que revoluciona la experiencia de compra en Honduras

San Pedro Sula.

BAC, la institución financiera líder en la región, y Diunsa, la cadena de tiendas por departamento más reconocida en Honduras, han unido fuerzas para presentar al mercado la nueva “Diunsa Visa de BAC”. Esta tarjeta de marca compartida surge con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra innovadora y adaptada al estilo de vida de cada cliente, combinando la solidez financiera de BAC con la amplia variedad de productos que Diunsa ofrece a sus clientes.

La alianza estratégica entre estas dos empresas, cada una con 49 años de trayectoria en el país, representa un paso significativo para fortalecer el ecosistema empresarial y dinamizar la economía local. La cooperación entre BAC y Diunsa no solo refuerza sus posiciones de liderazgo, sino que también genera nuevas oportunidades para los consumidores, brindándoles acceso a beneficios exclusivos y soluciones financieras diseñadas para simplificar su día a día.

Entre los principales beneficios de la tarjeta Diunsa Visa de BAC destacan un descuento inmediato del 10% en las tiendas Diunsa, Diunsa Electrohogar y Sportia, la posibilidad de realizar compras con extrafinanciamiento y cuotas 0% de interés hasta 24 meses sobre precios de descuento, acumulación y redención de Puntos BAC, y acceso a promociones exclusivas durante todo el año. Además, los clientes contarán con seguros y asistencias de la marca Visa, así como descuentos especiales a través del catálogo mipromo de BAC.

“En BAC estamos contentos de ampliar nuestra propuesta de valor a través de esta importante alianza estratégica con Diunsa, la cual beneficiará a nuestros clientes, ofreciéndoles una solución financiera alineada a sus necesidades. Hoy presentamos la nueva tarjeta Diunsa Visa de BAC, que llega para disfrutar al máximo las compras, generando ahorros permanentes e inmediatos para los hogares hondureños. Les invito a solicitarla y empezar a gozar en esta temporada de todos sus beneficios”, señaló Carlos Handal, Presidente Ejecutivo de BAC Honduras.

Mario Roberto Faraj, Presidente Ejecutivo de Diunsa, expresó: "Estamos dando un paso importante en nuestra promesa de dar a nuestros clientes lo mejor siempre, que nos lleva a desarrollar alianzas estratégicas valiosas, como tenemos con BAC Honduras y VISA. Nuestro objetivo es ofrecer un medio de pago que facilite la adquisición de productos y servicios que contribuyan al bienestar de las familias hondureñas."