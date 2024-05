BAC líder en la innovación, inaugura agencia en Megaplaza

“En BAC, reimaginamos la banca promoviendo una experiencia más cercana y positiva . Esta nueva agencia ubicada de manera estratégica es una importante zona comercial de la ciudad, dispone de un sistema de ahorro de energía y reciclaje bajo nuestra estrategia de triple positivo. El vanguardista concepto de Life Centric, ofreciendo soluciones financieras de triple valor positivo, permitiendo realizar gestiones de manera sencilla, rápida y digital a través de su atención personalizada de acuerdo con las necesidades de los clientes”, apuntó Valeria Ríos, vicepresidenta de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

Horarios. La agencia BAC en Megaplaza Palenque, cuenta con múltiples accesos a sus instalaciones, ubicación estratégica, amplio estacionamiento y seguridad. La misma se encuentra abierta al público desde el cuatro de marzo del 2024, con horario de atención de lunes a viernes a 9:00 am 4:30 pm y sábados de 9:00 am a 12:00 pm, el Lobby digital abierto de lunes a domingo desde las 6:00 am hasta las 10:00 pm.