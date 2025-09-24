Cae demanda de crédito en la banca privada de Honduras

Tegucigalpa.

La cartera crediticia del sistema bancario comercial de Honduras reporta una desaceleración en el presente año. Así se evidencia en los informes de los últimos meses publicados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). En enero de 2025, el saldo de la cartera crediticia sumó 678,871.5 millones de lempiras, aumentando a L688,307.8 millones en febrero. Para marzo pasado, el saldo se redujo a 685,878.1 millones de lempiras y para abril se incrementó a L687,852.6 millones.

Sin embargo, a partir de mayo el saldo comenzó a desacelerarse al reducirse a 687,022.6 millones de lempiras y bajando a L686,401.2 millones en junio y a L681,015.9 millones en julio.

Al cierre de agosto pasado, el saldo de la cartera de préstamos de la banca comercial de Honduras fue de 679,136.8 millones de lempiras, de acuerdo con la CNBS.

“En el mes de julio de este año, la cartera de crédito experimentó una reducción de 5,508 millones (de lempiras) atribuibles 56% a la cartera en moneda nacional y 44% a la cartera en moneda extranjera”, indica un informe de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba). Las cifras de la CNBS indican que entre junio a julio de 2025 el saldo de la cartera crediticia se redujo de 686,401.2 a 681,015.9 millones de lempiras, equivalente a L5,385.3 millones.

Cartera crediticia

La cartera crediticia subió de 605,386.8 a 642,354.1 millones de lempiras de enero-agosto de 2024, con un aumento de L36,967.3 millones. No obstante, en igual periodo de 2025 el saldo apenas creció en 265.3 millones de lempiras al pasar de L678,871.5 a L679,136.8 millones. De acuerdo con expertos consultados, el principal factor que explica la menor demanda de crédito es el aumento a la tasa de interés, derivado del ajuste de la TPM (Tasa de Política Monetaria) de 3% a 5.75%, a partir de agosto 2024 y aplicada en dos tramos.