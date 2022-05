Figura de “justiprecio” preocupa en nueva ley de energía eléctrica

SAN PEDRO SULA. El Congreso Nacional (CN) aprobó la madrugada de ayer la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social, que busca rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y salvar al sector que desde hace años se encuentra en crisis.

Tras un largo debate que acabó a las 12:38 am del jueves, 76 diputados votaron a favor de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, sin embargo, varios sectores criticaron que no se incluyeron las observaciones de la empresa privada, generadores y la embajada de Estados Unidos cuando se socializó la ley, que hacían referencia a la protección de la inversión privada en el país y la posibilidad de la nacionalización de la empresas, ya que el concepto de “justiprecio” no fue eliminado de la ley.