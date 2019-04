Aplicaciones para organizarte muy bien en el trabajo

San Pedro Sula, Honduras.

Muchas personas tienen dificultades a la hora de organizarse y recordar todas las tareas que tienen que hacer al día: fechas de entrega en la oficina, cumpleaños de mamá, hora en el dentista, ir a hacer las compras, etcétera.

Por suerte, puedes hacer un seguimiento de todo lo que tienes que hacer cada día desde un aparato que te sonará muy familiar: tu smartphone.

Sea Android o iOS, podrás descargarte las aplicaciones que se listan a continuación ¡y dejar de perder el tiempo! Toma nota de las más eficientes:

9 Out of Milk





Con Out of Milk, la lista de la compra está contigo donde quiera que vayas y siempre a mano para no olvidar nada. La Lista de la Despensa te permite controlar los productos en tu despensa (especias, conservas, etc...) de manera que siempre sabrás lo que tienes en casa y recordar lo que tienes que hacer.