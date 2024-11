BCIE insta a países a la rendición de cuentas para impulsar el desarrollo

TEGUCIGALPA

La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, dijo este miércoles en Tegucigalpa que “rendir cuentas puede tener un mayor impacto en la reducción de la pobreza y que tengamos más equidad en nuestros países”.

En una entrevista con EFE durante el XXVII Encuentro Red de Transparencia y Acceso a la Información en la sede del BCIE, con representantes de 18 países iberoamericanos, Sánchez resaltó que el evento tiene “un objetivo muy concreto, vincular la transparencia con el propósito de poder entender cómo las instituciones a través de ser más transparentes y rendir cuentas pueden tener un mayor impacto en la reducción de la pobreza y que tengamos más equidad en nuestros países”.

Agregó que en el BCIE están “felices”, ya que son el primer banco multilateral en ser el anfitrión de esta red de transparencia, además de poder compartir las cosas que el organismo financiero regional está haciendo en materia de rendición de cuentas y acceso a la información.

Sánchez indicó que en el encuentro se ha reconocido el esfuerzo que el BCIE hace para compartir con los medios de comunicación información en 24 horas, lo que antes llevaba dos meses, como parte de la nueva política de acceso a la información de los indicadores de la institución en línea.

“Creo que hemos tenido grandes avances en este año en materia de transparencia, y estas instituciones lo reconocen”, agregó.

En el caso de los países centroamericanos, Sánchez considera que tienen “un gran reto”, el de “llevar una mejor eficiencia en el uso de los recursos y la transparencia de esa gran herramienta”.

“No puede haber desarrollo si no hay rendición de cuentas, y no puede haber rendición de cuentas y confianza si no hay transparencia”, enfatizó la titular del BCIE.