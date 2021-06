La próxima semana convocarán a comisión negociadora del salario mínimo 

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro del Trabajo, Olvin Villalobos, informó que la próxima semana convocará a la Comisión Negociadora del Salario mínimo, ya que el Poder Ejecutivo dará a conocer la resolución final para el 2021.

Un equipo técnico nombrado por la Secretaría de Trabajo ya está analizando al situación actual del país, desempleo, canasta básica y todos los puntos torales para que el presidente Juan Orlando Hernández tome la decisión final.

Luego que el sector empleador y trabajadores no llegaran a acuerdos para el incremento del salario mínimo, corresponde al Gobierno tomar esta decisión.

“La Secretaría de Trabajo ha recibido una nota oficial de parte de las centrales obreras donde nos han solicitado que se convoque de inmediato a la Comisión de negociación del salario mínimo y con esto agotar la instancia para luego dar el espacio en el marco de la ley para que el Poder Ejecutivo pueda tomar la decisión”, expresó.

“Considerando esta posibilidad se ha establecido ya la primera reunión del equipo técnico que está trabajando en los escenarios donde establecerán las posibles tomas de decisiones y donde el presidente Hernández plasmará su decisión”, manifestó.

Aseguró que “se están evaluando de manera responsable las cifras económicas, el impacto social, el Presidente ha relacionado muy bien el tema relacionado con el impacto que puede generar esta decisión para la micro y pequeña empresa y considerando cómo se puede buscar un mecanismo que pudiese tener el impacto menor posible”.

El funcionario afirmó que el fin de este estudio y posturas del Poder Ejecutivo es que nadie salga afectado, sino que tanto las empresas como los trabajadores vayan de la mano para desarrollar a Honduras.

“El equipo técnico ha iniciado un esquema de trabajo, el cual va a concluir con el establecimiento de los escenarios, los cuales serán el punto de partida o la condición base en la que el presidente Hernández tomará su decisión”, indicó.

En tanto, el dirigente obrero José Luis Baquedano exhortó para que el tema del salario mínimo no sea tratado con fines políticos, ya que es un tema social y económico donde la política no tiene lugar.

“Lo que pedimos es que este tema no se vaya a politizar, que no se pretenda hacer política con la necesidad de los trabajadores, no con el tema del salario mínimo”, insistió.



Baquedano aseguró que como sector están dispuestos a seguir con el diálogo aún y cuando no hay acuerdos de reajuste salarial. “Ya no se puede hacer mucho para nosotros, ya el proceso está cerrado, pero eso no quiere decir que no podemos dialogar”, mencionó.



“Si vemos que hay alguna alternativa y flexibilidad por parte de la empresa privada para poder llegar a un arreglo, estamos de acuerdo, estamos anuentes”, afirmó.



“Esperaríamos esa reunión para ver qué va a pasar porque hay un procedimiento que lo establece la ley, la misma dice que si no hay acuerdo entre las partes se levanta un acta, se firma por las partes y se remite por parte del ministro de Trabajo al titular del Poder Ejecutivo para que sea este el que decida cuáles deben de ser los porcentajes”, señaló.