Piden dos meses más para pagar ISR

Tegucigalpa, Honduras

A casi tres meses de suspensión de labores, la mayoría de las empresas no tiene los recursos para hacerle frente a las obligaciones pendientes, como el pago de impuestos y el decimocuarto salario a los trabajadores, afirmaron las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El Cohep solicitó a la Secretaría de Finanzas que se aplique una reforma al Decreto 33-2020 que contiene la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19.

Sépalo La reforma incluye prorrogar el pago del impuesto sobre la renta, la Aportación Solidaria y el Activo Neto para las pequeñas y medianas.

La reforma incluye una ampliación de dos meses más a la prórroga para el pago del impuesto sobre la renta (ISR) del año fiscal 2019 que vencía el 30 de abril y se postergó para el 30 de junio próximo.

El Cohep pidió que la nueva fecha máxima para el pago del ISR, activo neto y aportación solidaria, sea el próximo 31 de agosto para la pequeña y mediana empresa.

De igual forma para el sector social de la economía, como cooperativas, universidades y escuelas privadas.

También el sector empresarial pide que se modifique el cálculo de las cuotas de los pagos a cuenta del ISR correspondientes al período fiscal 2020 al 50% y se incluyan las cuotas de pagos a cuenta por aportación solidaria y del anticipo del 1%.

Las nuevas fechas máximas propuestas para el pago del ISR de 2020 son las siguientes: primera cuota el 30 de septiembre de 2020, la segunda el 30 de noviembre de 2020 y la tercera hasta el 31 de enero de 2021.

Sin ingresos

Otra petición del sector privado es que se difieran los pagos al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), informó Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep.

También, la mayoría de empresas están teniendo problemas para pagar el decimocuarto salario, por lo que necesitan un alivio financiero, afirmó Urtecho.

Al estar cerradas por casi tres meses y con un calendario de reapertura inteligente de hasta 75 días para completar la entrada en operación “resulta prácticamente imposible prever que las empresas estarán en capacidad de liquidar el impuesto 2019 al 30 de junio 2020”, indicó el Cohep en una nota enviada a la titular de Finanzas, Rocío Tábora.

Tampoco se puede pretender que los niveles de rentabilidad y de flujo de caja permitirán a las empresas anticipar pagos por una rentabilidad, que desde ya estimamos no van a tener y tampoco los recursos necesarios para pagar”, agrega el documento.

“Estamos a la espera de esa respuesta y esperamos que sea positiva para la empresas porque no han tenido ingresos”, agregó Urtecho.

Las autoridades del Gobierno aún no se han pronunciado sobre la solicitud de reforma al Decreto 33-2020, la que deberá ser propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional para que pueda aplicarlo el Servicio de Administración de Rentas (SAR).