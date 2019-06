Cepal presenta plan para frenar la migración de Centroamérica Luis Guifarro Pdte. Colegio de Economistas</

“Se debe atacar los problemas estructurales”: Luis Guifarro, pdte. Colegio de Economistas El problema de la migración en la forma que se presenta obedece a causas estructurales, es decir, en la economía y la sociedad hondureña. Los problemas de estructura tienen que ver en primer lugar con la falta de fuentes de empleo que provoca que el hondureño no encuentre posibilidades de mejorar su calidad de vida en el país. Solucionar la falta de empleo se puede lograr diversificando la oferta exportable, no solo para México, sino para cualquier otro país, pero el problema es que se tiene que agregar a esa falta de empleo el tema de la inseguridad jurídica, la seguridad ciudadana. Que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe diga que el problema se va a solucionar mejorando las exportaciones a México, esos son paliativos. El problema estructural del país es porque no hay empleos, no se generan oportunidades. Por ejemplo, en temas de inversión si medimos en Centroamérica, Costa Rica tiene alrededor de 8,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, nosotros no tenemos inversión nueva, solo reinversión. Entonces como se puede abatir el problema de pobreza con un país que tiene un escaso coeficiente de inversión. Podemos llegar a la conclusión que el problema es estructural, es multicausal. Además hay que agregar el problema de la corrupción y de la inestabilidad. Para contener el flujo migratorio se tiene que atacar los problemas estructurales que tienen que ver con la falta de empleo, producida por la falta de inversión y esto obedece a problemas de inseguridad jurídica y de altos costos en la producción.