"Un catador de café no debe fumar ni tomar bebidas fuertes”: Danny Pang

San Pedro Sula.

Motivado por descubrir los orígenes del grano aromático, Danny Pang, hoy juez líder de la Taza de Excelencia 2019 en Honduras, decidió formarse como catador de café luego de 10 años de trabajar en la industria. El catador originario de Singapur conversó con LA PRENSA sobre su profesión y lo que significa para él formar a nuevos catadores en el mundo y algunos cuidados de la profesión. Pang es el líder de 25 jueces internacionales que están en el país participando esta semana en la XVI edición de la Taza de Excelencia del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) donde participaron 290 muestras de distintas partes del país, de las cuales quedaron 40 lotes en competencia.

Premiación Mañana 31 de mayo será la premiación de la Taza de Excelencia 2019 en el Centro de Investigación del Ihcafé en La Fe, Santa Bárbara.

¿Desde cuándo inició su camino como catador?

Desde el año 2005 he estado involucrado con la industria del café. Empecé a entrenar para ser un catador desde el 2015 después de participar en varias jornadas de capacitación intensa, a los que llaman como cupper camp, fui propuesto como entrenador para Taza de Excelencia y ahora entreno jueces.

¿En qué consiste esta formación de los catadores?

Hacemos un entrenamiento de evaluación sensorial, todo este curso toma cerca de cuatro días y en este proceso lo más importante es que se enseña cuál es el objetivo de Taza de Excelencia, qué significa y cómo ser un catador. Entrenamos a las personas para que puedan evaluar los aspectos más favorables de los cafés. Se utilizan cafés de diferentes regiones de Taza de Excelencia, finalmente los puntajes de participación de los que están en formación son evaluados de la misma forma que una competencia de Taza de Excelencia, al final le damos una retroalimentación sobre cómo ellos están catando y sus habilidades.

¿Qué cuidados debe tener un catador con su paladar?

Lo principal es no fumar, no tomar bebidas fuertes, durante las fechas de catación tratar de no comer comidas muy condimentadas o picantes, las meriendas deben ser lo más simple posible.

¿Qué preparación previa deben tener los catadores antes de las competencias?

Por lo general, con el jurado nacional no hay mayor preparación porque pasan la mayor parte del tiempo catando, pero el jurado internacional inicia un proceso de estar catando diferentes cafés para estar preparados para la competencia.Sin embargo, no todos los que son entrenados van a clasificar automáticamente para ser jurado internacional. Una de las reglas que tiene la Asociación de Cafés Especiales es que cualquier jurado, antes de ser internacional, debe participar como observador y después aplicar para poder ser juez. Yo personalmente participé en cuatro eventos como observador antes de ser jurado para poder tener suficiente experiencia para ser juez. Para mí esta es la forma como se demuestra el respeto hacia el café y los productores.

¿Hasta el momento de catación qué le han parecido las variedades de la Taza de Excelencia 2019?

Hay dos o tres variedades que se destacan como las más importantes: la paca, parainema, catuaí y lempira, creo que son muy únicas para esta región.

¿Por qué decidió convertirse en un catador de café?

Decidí hacer esto porque descubrí que me encantaba catar cafés, en mis jornadas de trabajo y en el camino en la industria siempre quise llegar a la fuente del café, he trabajado como barista muchos años, pero cuando cato cafés estoy más en contacto con los orígenes, pero cuando ayudo al mercado a encontrar un buen café y cuando me involucro en este tipo de competencias me vuelvo más contento.

¿Qué significa para usted el poder transmitir este tipo de enseñanza a otros?

Eso me da más felicidad porque cuando veo una persona más involucrada y ver más el proceso y todo lo que tiene que ver con el café, te das cuenta que el trabajo fuerte del productor ha sido apreciado.

¿En cuántas Tazas de Excelencia ha participado antes de esta?

Participé en Burundi en 2016, además de estar en El Salvador en la parte nacional e internacional, aquí en Honduras en nacional e internacional y en Brasil también como juez.

¿Además de ser juez en Taza de Excelencia, qué más hace?

Mi profesión es ser consultor en entrenamientos, estoy autorizado por la Asociación de Cafés Especiales desde el 2009 para ser un entrenador; enseño a baristas, tostadores, catadores en sensorial y también para la preparación de competencias. Cuando doy consultorías a las empresas ayudo a montar plantas de tueste, la compra de cafés verdes y hacer mezclas para diferentes bebidas y el diseño de barras de café.