Yustin Arboleda habló sobre el polémico penal ante Motagua

El jugador colombiano Yustin Arboleda fue clave en la victoria de Olimpia en la final de ida del torneo Apertura ante Motagua en el Estadio Carlos Miranda.

Un penal en el tiempo de descuento decantó el triunfo olimpista que los tiene cerca del título 35. Sin embargo, el cafetero menciona que esto no se ha cerrado hasta que se pite el final en el segundo cotejo.

Asimismo, Arboleda opinó sobre la polémica en la falta del penal de Denil Maldonado sobre Michaell Chirinos.

ENTREVISTA EN ZONA MIXTA

¿Cuáles son sus valoraciones de la final ida?

Es un partido que se define por muy pequeños detalles, hoy se definió a favor nuestro, ahora nos toca preparar el siguiente partido.

¿Era penal la jugada de Denil Maldonado sobre Michaell Chirinos?

No he visto la jugada donde estoy, veo que Chirinos que se levanta. Es muy difícil para saber si hubo o no, pero al final no es algo que nos conviene a nosotros como jugadores, en el campo nosotros tratamos de hacer nuestro juego y los árbitros intentan dar su mejor trabajo, cada quien tiene un punto de vista diferente.

¿Qué opinión le merece el juego de vuelta?

No se ha definido, quedan 95, 98 minutos más por jugar, sabemos que las finales son cerradas, partido difícil contra Motagua, un gran rival con buenos jugadores. No hemos ganado nada como lo hablamos en el camerino. Tratar de mejor los errores, vivimos una experiencia ante Marathón, no queremos que nos vuelva a suceder eso, vamos a tratar de estar concentrados, dimos un paso importante.

¿En cuál estadio les gustaría cerrar la gran final?

La verdad donde nos toque, yo creo que este plantel, este equipo está acostumbrado a jugar en cualquier cancha, lo hemos venido demostrando durante este tiempo, nosotros nos vamos a preparar para conseguir el título que es lo que todos queremos.

Momentos complicados, pero se acercan a otro título

Para mí ha sido un semestre muy difícil, creo que tuve una lesión bastante complicada, pero seguí trabajando, siempre confié en Dios, él me da la fuerza para trabajar cada día y hoy pude anotar el gol que nos da el triunfo, es trabajo de todo el equipo, venimos convencidos que teníamos que hacer un partido inteligente para poder ganarlo.