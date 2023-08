Xavi revela el futuro de Dembélé y hace petición: “Estoy decepcionado”

“El tema de Ousmane es simple: vino con una propuesta del París , que se quiere ir, que ha hablado con Luis Enrique y la gente del París y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar ”, dijo en una rueda de prensa tras la victoria por 0-1 del Barcelona ante el Milan en amistoso disputado en Las Vegas .

El técnico culé también apuntó que estaba “decepcionado” con la salida de Dembélé.

“Al final imagino que él dará las explicaciones y cómo me siento yo no es lo importante. Decepcionado, quizás sí, pero lo importante es que el jugador ha sido claro. Nos ha dicho que se quiere ir y que tiene una propuesta y nosotros en ese sentido no podemos competir en este momento. Le deseo suerte”, afirmó.

El internacional francés, que ha visto el partido desde el banquillo sin vestir el uniforme, es objeto de deseo del PSG para reforzar una delantera que tiene la baja de Lionel Messi y que podría también perder a su estrella Kylian Mbappé, a quien han puesto a la venta.