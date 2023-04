Victoria responde a las acusaciones por supuestos amaños de partidos

-DECLARACIONES-

Luis Hurtado

“Venimos aclarar a la gente que nos sigue. Son rumores que van en contra de una persona y después como deportistas, sabemos las consecuencias que tienen este tipo de actos.

Yo como persona no me he caracterizado por amaños o por algún tipo de fraude. Si yo no juego no es por amaño es porque son decisiones técnicas y se respetan. Los rumores que se escuchan no es cierto, no me han hecho ninguna llamada, solo son malos comentarios”.

Marlon “Machuca” Ramírez

“No es nada fácil aceptar estos comentario de la gente. Ayer en la noche me llegó un mensaje de una página y sinceramente me río de lo que dice porque no es cierto”.

Luego presentó una radiografía para mostrar que estaba lesionado: “acá pueden ver mi nombre y la fecha y les puedo mostrar la lesión que tengo. En la página antes mencionado dicen que me llamaron de Marathon y que estoy fingiendo una lesión. Todavía me duele el hombro, pero ya estoy entrenando”.