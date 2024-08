¿Sigue o no? Tota Medina responde y da la cara tras derrota ante Real España

¿Tiene el respaldo de la directiva por lo que se dijo en la semana y cómo se siente tras los insultos de la afición?

Nos duele como a todos los demás haber perdido, sobre todo en el clásico, de la forma en que nos sucedió, somos conscientes de que los partidos siempre uno está expuesto, pero uno está tranquilo por el trabajo que se está haciendo, cada uno se expresa y lo manifiesta de distinta forma, están en todo su derecho, estamos con la tranquilidad de que que queremos mejorar, cada quien tiene su opinión.

¿Cómo califica el bajón futbolístico de Alexy Vega?

No espero nada de uno en particular, espero de todo, nos equivocamos todos, pero no por un jugador el equipo tuvo un bajón. El otro día contra el FIRPO, el equipo generó, jugó un buen partido, no me voy a enfocar en uno solo, soy consciente que el equipo tiene que mejorar más en el último cuarto del campo, lo intentamos, más de 70 minutos jugamos en el campo de Real España, contra eso, por más estadística que le muestre a la gente, no va a resultar, Real España nos ganó en una contra, pero en volumen de juego no nos superaron.

¿Usted seguirá siendo el entrenador del Marathón?

¿Por qué no seguir siendo el entrenador del Marathón? Yo tengo contrato hasta la finalización del torneo, no tengo que explicar más que eso. Después, si me renuevan o no será una cuestión de negociar con la directiva y qué es lo que pretenden hacer, yo tengo contrato hasta la finalización del torneo.

Este grupo tiene con qué hacerlo, ha demostrado tener buen fútbol, hay veces que se equivoca, hoy no nos salió esta situación

¿Cree que le afectó el aspecto físico tras el juego ante FIRPO por Copa Centroamericana?

Si hubiese hecho rotación como lo hice en Choluteca, se hubiese cuestionado por qué hice tantos cambios y por qué no mantuve el equipo titular, hoy hubiera pasado lo mismo, siempre van a tener el ojo crítico y la lectura es que otra vez estamos pasando este trago amargo como todo hincha, como toda la afición, como todo el mundo que le duele perder un clásico, mañana tendremos que pensar en lo que se viene, en cómo plantear el juego ante Alianza y pensando en que después tenemos un compromiso ante Motagua, hacer hincapié en la Liga, pero tenemos un compromiso entre semana.