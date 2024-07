Toni Kroos rompe el silencio sobre polémica del Alemania - España: “Me he contenido”

Sin embargo, los alemanes parecen seguir indignados por esta mala decisión arbitral y recientemente una de las figuras de la selección, Toni Kroos, rompió el silencio y comentó sobre esta polémica jugada durante el podcast ‘Einfach mal luppen’, que comparte con su hermano Felix.

“Me he contenido hasta hoy, incluso en el último podcast dijimos que no hablaríamos sobre eso. Me enfadé cuando lo vi después del partido”. Kroos respiró hondo y añadió visiblemente molesto: “Dejémoslo ahí”.

Toni aclaró que al momento de la jugada él no estaba tan cerca. Por lo que no la pudo ver en vivo, pero viendo la repetición pudo tomar sus conclusiones.

“No pude evaluar la situación. He de decir que no lo vi con claridad durante el partido. No estaba bien situado para ver que era una mano bastante clara”, comentó.