Tabla: Olimpia se aleja del resto y el descenso al rojo vivo

La octava jornada se completará este domingo con los duelos que sostendrán Olancho vs Real Sociedad (3:00pm), el clásico Marathón vs Motagua (3:30pm) y el Honduras Progreso vs Victoria en el horario poco habitual de las 6:00pm.

En la lucha por no descender, Honduras Progreso es penúltimo con 16 puntos y en el fondo se ubica la Real Sociedad con 15 unidades.