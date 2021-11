“Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear porque hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen”, aseguró.

“Con él, el equipo va a crecer mucho. No tengo ninguna duda”, aseguró Messi, que dio por cerrado el capítulo de su salida del club azulgrana, que alegó que no contar con el dinero necesario para mantenerlo por el fair play financiero.

“Ya está, me fui de allí y ha pasado el tiempo. Lo que me dijeron es que no me podían renovar y que no me podía quedar. No hay que buscar más culpables ni ver qué pasó. Me quedo con lo que me dijeron y ya está”, afirmó el astro argentino.

‘EL BARÇA VA A REMONTAR”

Messi admite que le sorprendió la vuelta de Dani Alves al Barça, pero cree “que puede ser una buena incorporación, al igual que en el caso de Xavi puede ser importante para los jóvenes. Les va a ayudar a crecer porque es una persona ganadora y transmite mucho”.

A pesar del complicado momento del Barça en Liga, donde es 7º a diez puntos del líder Real Madrid, el excapitán del Barça cree que “todavía queda muchísimo y no tengo duda de que el Barcelona va a remontar y va a ir hacia arriba”.