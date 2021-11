La Selección Nacional de Honduras entrenó por primera vez completa este miércoles de cara al duelo que sostendrá ante Panamá por la octagonal de Concacaf.

Tras llegar en horas del mediodía a San Pedro Sula, el delantero Bryan Róchez inmediatamente se unió a las prácticas de la Bicolor siendo el último legionario en unirse a la escuadra catracha.

El goleador del CD Nacional de Portugal se mostró ilusionado por ser tomado en cuenta por “Bolillo” Gómez ya que durante el proceso del uruguayo Fabián Coito nunca fue considerado pese a sus grandes actuaciones en el fútbol portugués.

La H tuvo que volver a entrenar en la cancha de la Escuela Happy Days and Freedom de San Pedro Sula y no en el estadio Olímpico, ya que las condiciones climatológicas no lo han permitido.