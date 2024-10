Selección Honduras: Así es como puede clasificar a la Copa Oro 2025

¿La Bicolor obtuvo su boleto a la Copa Oro 2025?, la respuesta es no. Todavía la Selección de Honduras busca su pase a la máxima competencia de la Concacaf que se realizará el próximo junio.

La H tiene en sus manos la clasificación a la Copa Oro 2025, según el reglamento necesita ganar su cruce de los cuartos de final para obtener el para colocar su nombre en la competencia.

¿Qué pasa si pierde en los cuartos de final? Esta ronda, el ganador logrará su pase al Final Four que será en marzo del 2025 y además, las selecciones que no avancen no quedan eliminadas de la opción de disputar la Copa Oro 2025.

Las selecciones que se queden en el camino de los cuartos de final los espera un repechaje contra los países que terminaron en tercer y cuarto lugar de la Liga A por la Nations League, que de momento se ubican Nicaragua y Trinidad y Tobago por el grupo B y falta la definición del grupo A.