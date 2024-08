Rueda confirma que habló con jugador del Dortmund para la Selección de Honduras

Valoración de los Sub 20: “Creo que con el dolor que nos ha tocado asimilar esta no clasificación de la selección, pero es parte de la competencia, felicitar al profesor Emilson Soto, a los muchachos y al cuerpo técnico por el gran torneo que hicieron, los estuvimos siguiendo y valorando cada juego. Estábamos muy ilusionados por los juegos previos de preparación que hicieron, pero ahí es donde hay que saber asimilar esto.

Rodear ese cuerpo técnico, a los jugadores, no han caído, sino que sobre esa base, sobre lo que esos muchachos hicieron con el profe Soto, construir porque es el gran futuro de Honduras. Ellos hicieron un trabajo con nosotros, mucho antes, los integramos a la selección absoluta, ahí hay jugadores de muy buen nivel que prometen mucho y que deberían tener una mejor competencia.

Díganme quién es el único juagdor Sub 20 titular en la Liga Nacional. Anfronit Tatum, el único, un jugador de los titulares, Osorto juega por ahí, y queremos exigir que sean campeones del mundo, y queremos exigir y solamente un Sub 20 es titular mientras que en España, Yamal, Williams, en Alemania con Musiala, todos Sub 20 con 16 y 17 años, y nosotros con un solo jugador titular en Liga Nacional queremos destruirla y destruir todo lo que se construido.

Entonces tenemos que aterrizar, tener los pies en la tierra, asumir responsabilidades y saber que nos duele porque irrespetamos a Cuba también porque ellos tienen una cultura deportiva y se los he dicho cada vez que los enfrentamos.

Este entrenador de Cuba maneja seis jugadores de la Sub 20 de Cuba han jugado en la absoluta, y partidos internacionales, viajan con la absoluta y dos y tres son titulares, pero como es Cuba los miramos por encima del hombro y de los nuestros solamente Tatum es titular, y queremos dar el gran salto a nivel internacional. A esos muchachos los vamos a considerar, tenemos que irles haciendo su inducción, ellos han venido con nosotros en los microciclos.

Caso de Harold Fonseca, seguirá siendo tomado en cuenta: “Lo de Harold, tranquilo, tiene que seguir jugando, en cualquier momento voy a considerar invitarlo, veremos a ver si asume querer seguir en la selección, no he hablado con él después de lo que se dijo, no sé si dijo lo que salió publicado, ha sido jugador de selección desde los 17 años, es normal el sentimiento que tuvo Harold, si lo manifestó es normal. Tanto Harold como Getsel Montes podrían ser considerados, pero no es de un jugador sino que colectivo para que sea una selección fuerte y controlemos los partidos”.

Visitó a jóvenes a jugadores en Europa: “Es una de las situaciones que hemos venido proyectando. Justo venimos llegando de Europa, me reuní en Dortmund con la mamá y con Leonardo Posadas sobre la proyección de él, lo que quiere, lo que piensa el papá, la mamá y fui hasta allá y me reuní con ellos.

Y siempre las preocupaciones de los padres en cuanto a las situaciones sociales nuestras, a la situación de un niño que nació en Hamburgo, que se formó ahí y que desde el año pasado llegó al Dortmund y con gran proyección jugando en el segundo equipo del club.

Fue muy positiva la reunión, muy gratificante, él no tiene ni cédula ni pasaporte hondureño, la mamá tenía que ir desde Hamburgo y sacar un día, la Federación los contacta para que vaya a Berlín, les puse de ejemplo que hicimos con David Ruiz, lo mismo que hice con Ben Brereton en Chile cuando el papá quería que jugara para la selección de Inglaterra y la mamá con la chilena, el representante quería que estuviera con Inglaterra y logré que jugara para Chile.