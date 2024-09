Rosario Tejeda relata cómo llegó al Parrillas y el fútbol Femenino en Honduras

¿Cómo fueron sus inicios, el amor y pasión por este deporte, ya que tengo entendido que lo trae de familia?

Si venimos de una familia futbolera, algunos tíos por parte de mamá jugaron en el Vida, tíos políticos jugaron en el Real España y así otros equipos nos fuimos formando, ya a mis seis años tuve que empezar a jugar con varones, estuve con los pequeños de Olimpia, de allí pues fue pasando el tiempo y empecé jugando en el colegio siempre con varios porque no había liga femenina, me gradué me toco ir al Universidad, empecé jugando y los que me dieron la oportunidad fueron los de la carrera de derecho.

Yo soy licenciada en mercadeo, tal vez mis compañeros nunca me habían visto jugar y no me dieron la oportunidad, pero como Sami Reyes era mi entrenador en Fraternidad. Satélite es el equipo de mujeres, él me llevo a la carrera de derecho a jugar con ellos, al final siempre terminé jugando, nunca jugué con mi carrera de mercadeo a nivel universitario.

Hablemos de ese camino tan espinoso en el fútbol

Comencé jugando en Fraternidad, en Satélite consiguieron mi contacto sabía que había Liga Femenina, pero no me había interesado y fueron a hablar con mi familia, y mi familia lo que les dijo era que si me iban a dejar o a traer pues podía ir de lo contrario no (contó entre risas). Pues allí empecé, de los mejores equipos en los que estuve, para mí el mejor por: disciplina, orden y los directivos a pesar que no había nada con que lucrarse, eran personas que luchaban, con el tiempo como nos pasa tuvimos que volar, decidí irme a Banpis que me invitó también a jugar el primer torneo nacional que quedamos campeonas allí en Siguatepeque, fuimos el primer campeo nacional, también el equipo Universidad que me invitó a formar parte de la Selección Femenina que representamos a Honduras en El Salvador, la cual fui nominada la mejor jugadora; fui la goleadora del torneo, pero por cuestiones que me pasaron, mi ciclo se cerró allí.

Incluso Banpis desaparece los directivos desean no continuar y pues junto con una directiva que quedó me uní como directiva y jugadora y al final yo las entrenaba, incluso ganamos un torneo a Universidad siendo jugadora y entrenadora, ya como que me iba encaminando, y en el 2001 me llamaron a las visorias a formar parte de las selecciones femeninas estuve 13 años, campeona goleadora, medalla de plata que se convirtió en oro por el doping de Costa Rica.

En el 2003 jugué mi último proceso de selección y a principios de ese año tomé la decisión de no continuar, de pensar en otra faceta y prepararme como entrenadora para que las generaciones que vengan de atrás pudieran disfrutar de lo que yo en ese momento no pude lograr.

¿Qué pasó por su mente después de lo que nos contó, pasó por su mente no continuar?

No fue fácil, pero en ese tiempo el entrenador que teníamos de selecciones, Miguel Escalante, platicó conmigo y le dije: “no” y solo me respondió: “yo te veo talento para que seas entrenadora, estudia”.

“Lo voy a pensar”, le contesté, pero realmente me iba a enfocar en mi carrera, y fue ahí cuando decidí y saqué mi primer curso en México. Me fui para el país azteca, me gustó mucho y me di cuenta que podía, luego regresé y pues aquí empecé a prepararme para sacar mis licencias.

Una de las cosas curiosas es que solo con varones la saqué. En ese tiempo me tocaba ir a Choloma, estuvieron también las hermanas Padillas que decidieron no continuar y tocó quedarme solo con Leslie y nosotras dos batallamos porque las demás tomaron otro rumbo. Al final logramos hasta sacar la licencia A, siempre juntas y luego se dio la oportunidad de acceder a lo que era una licencia Pro, igual iniciamos también con Leslie que no pudo culminar su licencia. Sin embargo, es la única que me ha acompañado hasta el final pero no se pudo y al final quede yo sola, pero no ha sido fácil.

Lo importante de esto es que siempre tuve aceptación con mis compañeros, a pesar que todos eran varones, jugadores reconocidos se tomaban el tiempo de leer mi trayectoria, en ese aspecto no hubo ningún problema, ya que sino hubiese hecho mi recorrido el camino hubiese sido aún más complicado.