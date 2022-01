El delantero Romell Quioto se sumó a la lista de legionarios que arribaron a San Pedro Sula para reportarse a la selección de Honduras que disputará tres encuentros en lo que será la primera Fecha FIFA del 2022.

La Bicolor se enfrentará a Canadá, El Salvador y Estados Unidos y se está con la obligación de ganar para salir de ese último lugar.

“Las expectativas son las mismas, el querer sacar buenos resultados, darnos esa alegría a nosotros mismos, nuestra familia y la gente que siempre nos ha estado apoyando a pesar de lo difícil que está la situación”, comenzó diciendo Quioto tras pisar suelo catracho.

Al consultarle sobre el mensaje a la población. “Es difícil motivar al público en este momento, pero nosotros siempre hemos dado lo mejor, que la selección gane, pero el fútbol es así y a veces la cosas no se dan”.

“La afición está que no nos cree, pero nosotros vamos a luchar hasta el final”.

El “Romántico” aprovechó el momento para ratificar su respaldo a las convocatorias a las Selección de Honduras.

“Ya lo he hecho antes y lo haré hasta el último día que me toque venir a la Selección, es un orgullo representar a mi país, no me importa las horas de viaje, lo difícil que está la situación y el técnico que esté me haga el llamado, yo aquí estaré”.