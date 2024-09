Reynaldo Tilguath deja rotundo mensaje tras crisis del Génesis, ¿renuncia?

Comayagua, Honduras

El Génesis que comanda el técnico Reynado Tilguath, no termina de levantar en este torneo Apertura 2024 y en su último compromiso que fue ante el Motagua, recibió una goleada de 0-3 en su casa ante su gente. Luego de los malos resultados (4 derrotas, 2 empates y 1 triunfo), el estratega deja en el aire su futuro en el banquillo de los ‘carpinteros’. “No estoy contento, el resultado es feo, perdimos de una manera que no es la adecuada, no le encuentro la vuelta, Motagua nos superó en el segundo tiempo que fue diferente, no es el equipo que yo estoy acostumbrado a ver. La directiva tiene que tomar una decisión, uno está expuesto a esto y si seguimos tratar de mejorar las cosas y si no, pues el que venga tiene que venir a trabajar”, comenzó diciendo un dolido técnico que no logra levantar a su equipo.

No le gusta el trabajo que están haciendo algunos de sus dirigidos. “Son pocos los jugadores que se les veía las ganas de no perder, no es que los otros querían perder, pero esque se tienen que contagiar de ellos, de los que quieren buscar el partido”. Sabe que en el fútbol siempre está la opción de una derrota y que antes cuando caían era luchando hasta el último minuto. “Hay maneras de perder, en Olancho y hoy no es bueno, al final corrés al aficionado, hay muchas cosas que mejorar, preocupa porque se invirtió para estar en una mejor posición”. Su futuro depende de la directiva, acepta que los números no están a su favor: “Los técnicos vivimos de los resultados, y si no se están dando, la directiva puede tomar una determinación, yo no estoy renunciando, pero ellos pueden decidir, solo tenemos cinco puntos de siete juegos, lo que no me gusta es la forma como perdemos, somos la peor defensa”.