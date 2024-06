Rely Maradiaga se confiesa: Primer salario, salida de TVC y futuro,¿irá a otra televisora?

Juan Carlos cuenta que esa primera vez que hablé en la radio, él pensó: “este cipote es como para una radio, no como para deportes. Y entra una persona que es especial en mi vida como René Mendoza, el productor de deportes, quien me dice: “Juan Carlos, ese muchacho tiene algo especial, solo hay que pulirlo, solo hay que moldearlo, tiene que descubrir”. En ese tiene algo comienza la historia.

Entonces, Juan Carlos me recibe y me dice: “Está la oportunidad en Fútbol a Fondo Radio”. El sueldo era a lo que Juan Carlos le saliera de la bolsa, lo que Juan Carlos tenía el viernes para 400 ó 500 lempiras.

Yo lo llamo, él en realidad me recordaba más como un cipote en el mall, que dice que quiere ser estrella, pero, cómo que yo tuviese la pinta o talento especial. La realidad es que no, no tenía, no pintaba para que hubiera algo especial.

Le marco, él no contesta, le mando un mensaje, él me devuelve la llamada y muy amablemente me aclara y me dice: “Puede haber una oportunidad, pero en la radio, en Fútbol a Fondo Radio, que es un programa que yo tengo de 5 a 6 de la tarde, ahí podemos ver un poco de qué estás hecho, podemos ver si tenés talento, yo empiezo a ir a Fútbol a Fondo Radio el 4 de enero del 2010, ese es el día que me voy a Tegucigalpa.

No, yo me encontré a Juan Carlos Pineda, me dio una tarjeta, eso era lo que necesitaba, necesitaba una pequeña llave para abrir una puerta grande y eso fue. Cinco días después tengo una llamada telefónica con Juan Carlos, él me contesta.

Yo tomo la tarjeta, la cual es mi boleto al estrellato, mi boleto hacia Televicentro. De hecho, lo terminó siendo, pero yo tomo la tarjeta, estábamos en Tegucigalpa, vivía y trabajaba en Siguatepeque, en la radio y televisión de Siguatepeque, yo renuncio a todo en un salto de fe, llego a mi casa, le digo a mi mamá que me voy a Tegucigalpa, mi mamá se quería morir, “De qué estás hablando?”, me dice.

Me ha abrumado, sobre todo muchachos que están en medios de comunicación, se han tomado el tiempo de hacer homenajes, reconocimientos, enviar mensajes, hacer un vídeo y esas son cosas que me conmueven profundamente; estoy impactado, feliz de sentir lo que se está cosechando, estoy agradecido con Televicentro, esta ha sido una salida bien amistosa, en buenos términos.

Estoy bien, estoy agradecido, si pudiera definirlo todo en una palabra: es agradecimiento. Han sido unos días de recibir mucho cariño, mucho más de lo esperado, yo esperaba que esto era una noticia no desapercibida, pero que no con tanta repercusión.

Sí, siempre, siempre es algo que recuerdo, y esa lista de personas que me prestaron está más que clara, estoy agradecido. Y lo tercero, era mi mamá, ella me decía: “Hijo, aquí van 1000 lempiras, hijo aquí van 500 lempiras. Además, nos limitábamos con mi hermano a comer lo que había, tampoco nos dábamos la gran vida, cocinábamos.

Me regañó una vez en 14 años, fue fuerte, pero de entrada Salvador siempre tuvo una particularidad que él en mí admiró, él me decía: “ocupo que hagás el reportaje de las tapadas de tal arquero en 1992”.

No quiero que la gente diga: “el muchacho de los Toques”. ¿Qué más hizo? “No, solo los toques,”. Entonces, para abrazar nuevas metas tenía que soltar esta que después de 14 años, y viendo lo que he visto de la gente, este es un paso para evolucionar y abrazar nuevos sueños, es necesario, quiero ser el mejor conferencista de Centroamérica, quiero ser uno de los conferencistas más reconocidos del continente, quiero dar conferencias en toda América Latina.

Salvando las enormes y gigantescas distancias entre Kroos y yo, ese día que Toni anuncia que se va del Real Madrid en su mejor momento, la lección me capturó , la lección de vete en tu mejor momento, andate mientras la gente lamente que no haya más reportajes, no cuando la gente diga: “ahí viene Rely con otro reportaje, el mismo de hace 30 años”.

Lo medité alrededor de seis meses , hace medio año sentía que se me hacía más complicado, el tiempo entre LUMA, mis conferencias y TVC, era algo más difícil cumplir con el 100% de calidad, algo que acostumbré a la gente, es al 100% de calidad, la gente recibía mi mejor esfuerzo, con los errores que cualquier ser humano puede cometer, yo no quería nunca entregarle al televidente un reportaje al 80%, al 70% o un reportaje por salir. Yo decido mi salida el tiempo que Toni Kroos decide retirarse.

Yo la primera vez que realizo algo en campo para TVC fue en la presentación de la nueva camiseta del Olimpia en 2010. Yo solamente tenía que hacer una presentación de: “así Olimpia presentó su nueva camiseta en tal centro comercial”. Solo eso tenía que decir, pero repetí 52 veces la toma ¿Por qué? Me ponía nervioso, me trababa, el camarógrafo me quería matar, y quería salir con el logo del Olimpia en limpio, el camarógrafo me detuvo y me dijo: “Tenés una última oportunidad, vamos”, ahí salió.

En X-0 no, en lo deportivo, sin ningún problema, no me veo. ¿Sabés qué es lo que pasa con Salvador? Salvador sería como que alguien dijera: “ahora voy a ser el presentador de Vídeo Match en Argentina”. Todo mundo hubiese dicho que no es Tinneli, no es Adal Ramones.

No, me sentí alegre porque en 14 años Salvador me regañe solo por Papin, nombre´, es una buena trayectoria, buen récord.

La única vez que Salvador me regañó fue cuando había un jugador de Francia que era “Papín”, pero la pronunciación es “Papán”. Dije: “Aquí el gol de Papín”, en la wikipedia decía Papín y Salvador con ese tema de los idiomas es complejo, muy metido al rollo. “Papan, viejo, no se pronuncia Papin, es Papan, Papan, aprendételo”.

No ha llamado nadie, pero de momento no creo, quiero darme un espacio, quiero ser coherente con mi mensaje, porque si aparece en redes con un mensaje diciendo: “hola, dejo TVC para dedicarme a mi negocio”, y a las dos semanas apareces en otro medio, la gente va a decir: “bueno, Rely, estás en otro medio, uno debe ser coherente con lo que expresa, no es que cierro la puerta a nadie, pero a futuro, de momento, mi función gira a esta empresa y conferencias.

Como dijo Juan Carlos Pineda en su Instagram, “Aprendimos todos”, yo fui el primero, nada de lo que hago hoy existiría si no fuera por TVC, donde quiera que yo vaya, donde quiera que esté, le rendiré y diré tributo a TVC por lo que me enseñó.

¿Cómo fue esa charla con Juan Carlos Pineda?

Es el papá mío de la tele. Fue una llamada, yo no le contesté dos veces. Cuando yo mando el correo en el cual comunico que no sigo, Juan Carlos se tarda dos días en llamarme, sabía, puede que esté enojado, resentido, pero cuando llamó fue más papá que nunca.

Me llamó para decirme: “lo entiendo, lo felicito, ha sido un gusto”. A mí me sorprendió porque Juan Carlos tiene la potestad de llamarme y regañarme por lo que quiera, lo veo como una figura, me puede regañar por lo que él considere, a ese nivel lo respeto. Cuando veo a JC llamando, digo “Uy”. Llamó dos veces, pero a la tercera: “Aló Jossi”, yo ya sé que la cosa va por buen camino.

Al final yo llegaba con guiones en el que Juan Carlos salía con ras, ras, esto no se dice así, esto se puede decir en menos palabras, aquí tenés que contar primero el contexto. Esas son cosas magistrales que ya ejerce el periodismo, lo atesoro, aprendí de él.

¿Te ha contactado alguna cadena internacional?

No, nunca. Yo tuve un acercamiento para algo allegado a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no se llegó a un acuerdo, lo que ellos querían par mí no era posible realizar en aquel momento, prefiero ser sincero y decir que no ha llamado nadie.

¿Estaría abierto a una posibilidad de ir a una cadena internacional?

No, de momento estoy enfocado acá. ¿Por qué te digo que no? Primero, porque no tengo la oferta real. Aquí en LUMA trabajan 16 personas, estas 16 personas son muchachos que creen en mí. No puedo venir un día y decirles: “Hola muchachos, cierro la empresa mañana porque el jefe se va a trabajar al extranjero”.

¿Si te vas dejarías la empresa en alguien más?

De momento no puede quedar en nadie más. Ahora, dentro de dos años puede que tenga dos tipos formados que puedan ocupar mi lugar y yo pueda irme o si esta empresa imaginaria del extranjero me llama y me dice: “Vos desde Honduras podés”, podemos verlo.

Vos en la vida no tenés que matricularte con el no nunca. Yo cuando un jugador dice: “yo jamás jugaría ahí”, brother, todos los días las tripas te rugen, dejá de decir eso.

Yo tengo la camiseta de la empresa bien puesta, usted puede andar la camiseta de la empresa donde usted trabaja, pero no se pelee con nadie, porque usted no sabe en qué momento puede tocar la puerta de alguien más, usted no sabe en qué vueltas de la vida va a tener la necesidad de buscar a aquél con quien usted se peleó, yo me llevo con todos los medios de comunicación de este país, con todos, me llevo con Mauricio Kawas, con Eduardo Maldonado, con nadie me he cerrado la puerta, porque he entendido que vine a hacer un trabajo, no vine a desmeritar a los otros.

¿Te rechazaron en algunos de estos medios del país?

Para nada, siempre pienso que la puerta te la cierra Dios, que vos querés entrar a este lugar, y es Dios que te dice: “no es aquí, hijo. Siga caminando, más adelante le tengo la puerta”.

Yo intenté trabajar en varios lugares, pero me rechazaron, me hubiese gustado que en los lugares que las formas no hubiesen sido tan crueles para rechazar, pero no guardo rencor.

¿Cuál fue la más cruel?

Una vez hice un casting en televisión, no nacional sino regional, era de San Pedro Sula. La persona me dijo: “Te podía contratar si te hubieras venido con una camiseta más fina”. Yo era como esto es lo más fino que tengo, siento que ando de gala, ando top.

¿Lloraste, te sentiste triste?

No, yo he tenido la particularidad de perdonar rápidamente, de darle vuelta a la página. Una vez leí que uno no tarda en ser mencionado 0.06 segundos, eso es lo que tardo en decir no, pero hay gente que carga con ese no toda la vida; brother, dale vuelta a la página, seguilo intentando, yo cada vez que me rechazaron era como, dale el siguiente.

Al final me rechazaron de todos los lugares, pero lo seguí intentando. Yo pienso que los exitosos son necios que nunca se rindieron, punto. Son necios que siguieron intentando cada día.

¿En quién se inspiró Rely Maradiaga para hacer El Toque?

Específicamente me gustaban los reportajes que hacía Diego Korol en Video Match, porque era de humor, molestaba a los jugadores, ese tipo contaba los partidos desde una óptica diferente, enfocaba la cancha y la grada.

En Honduras antes de que apareciera El Toque, de manera oficial, sé que algunos compañeros lo hicieron. En Honduras, antes de que aparecieran los toques, vos si tenías la suerte de que te captaran en algún momento, era la única posibilidad de que vos quedaras en la historia de un partido, que cuando en la televisión pasara y salieran flashes de la gente, si vos salías ahí tenías suerte.

Los Toques era para que la gente dijera: “había una cámara cerca, púchica´, es probable que salga en estos reportajes”. Hay gente que conserva esos tres segundos que salió en un Toque, era darle voz a la gente, ¿cuándo un ciego podía salir para expresarle a la gente lo que siente por un equipo? ¿Cuándo ese aficionado incondicional de la Selección había tenido la posibilidad? El Toque vino a darle voz al pueblo del fútbol.