Rueda fue contundente tras la derrota: deja mensaje a Quioto; ¿qué dijo de Buba?

Los dos juegos de visita: “Estábamos conversando eso, está la amargura y la frustración de no haber logrado lo que nos propusimos. Los muchachos compitieron a un buen nivel y se entregaron y ahora a pensar en esos dos juegos de visitante, porque cada día se hace más difícil jugar de local cuando no conseguís los resultados. El Caribe se está nivelando así con selecciones muy atléticas y competitivas, tenemos que ir fuerte mentalmente y competir con altísimo nivel”.

No ganarle a rivales directos: “Sí, ese es el salto de calidad que debemos dar, el golpe de autoridad que tenemos que dar, lo conversamos con los muchachos, la gente va a creer en nosotros cuando le ganemos a un equipo fuerte, cuando remontemos un marcador adverso, es normal y es el proceso de maduración de todo equipo, esta era la oportunidad de revalidar eso y no lo pudimos lograr y estamos con la asignatura pendiente”.

La gente se va molesta con Buba López: “Esa es la pasión y sentimiento nuestro. Lo de Luis es una situación de juego que se le pudo haber presentado a Edrick o a Marlon Licona, no podemos crucificar ni satanizar jugadores por una acción de esas. Ahora nosotros tenemos que confiar en los muchachos y buscar esos resultados en calidad de visita, no nos queda de otra”.

La vuelta de Romell Quioto: “Yo fui muy claro con Romell, cuando logre un gran nivel y yo crea que es necesario para la selección, no podemos vivir del recuerdo ni de los nombres. Cuando compita en una liga de altísimo nivel y marque diferencia. No podemos justificar el resultado haciendo ese populismo, no viene bien para el grupo, es irrespetar a los jugadores que están acá, hay que respetar a los jugadores que están acá. Estamos claros y no podemos vivir del recuerdo”.

Qué hacer en defensa para mejorar: “Son juegos diferentes, es muy fácil justificar y marcar a Denil y a Buba, hay que ser conscientes que ellos tienen la virtud de buscar eso, estos tienen el dribling y una potencia buena, son jugadores que compiten en duelos internacionales, son pesos pesados, hay que ser realistas, no podemos desubicarnos, hay que apoyar a estos muchachos, rodearlos, y lo más difícil de entrenar en el fútbol es la confianza y se consigue ganando, dos, tres, cuatro y cinco partidos seguidos. Los goles son amores”.

El partido de David Ruiz y habla de Luis Palma: “Es gratificante porque si revisan las estadísticas, vienen con poco fútbol, pero se viene entrenando bien y se va abriendo espacio y lo han recibido bien, marcó en los dos partidos, pero al final el desgaste, lo mismo de Luis Palma, que no tiene cinco o siete partidos en los últimos dos o tres meses y eso pesa”.

¿Tuvo culpa en la derrota como técnico? “Hicimos un buen juego, el hecho que hayamos perdido no quiere decir que yo me equivoqué, vivimos algo que no es natural e inusual, traté de mover poco el equipo por las características del rival, pero ese tema de que cuando pierde el equipo se equivocó el técnico y más en la forma que nos gana el rival, un autogol, ¿en qué me pude haber equivocado? hoy no me equivoqué, era lo que habíamos trabajado y proyectado, uno siempre quiere ganar”.