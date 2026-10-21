Real Madrid vuelve a golear para seguir invicto en casa y avisa al Barcelona: resumen y goles

Madrid, España.

El Real Madrid cosechó este miércoles su tercera victoria europea consecutiva (4-1) en la visita del RB Leipzig en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, en un encuentro en el que Bernardo Silva hizo su primer gol con la camiseta blanca y Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande aseguraron el triunfo a la vuelta del descanso. Un Leipzig que había perdido sus cuatro partidos fuera de casa entre Bundesliga y Champions se enfrentaba a un Real Madrid que contaba todos sus encuentros en el Bernabéu por victorias. Mourinho realizó rotaciones, a pesar de haber negado tener el 'Clásico' en mente antes de este choque, y otorgó la titularidad al doble pivote inédito hasta ahora Bernardo Silva-Eduardo Camavinga. El partido empezó sin apuros en ninguno de los dos equipos, permitiendo al rival posesiones largas, sin desperdiciar esfuerzos en la presión y sin precipitarse en la salida de balón al ataque. Eso hizo que hubiera pocas ocasiones claras en los primeros minutos, si bien el primer tiempo terminó con cuatro tiros a puerta para cada equipo.

El Real Madrid, con Fede Valverde de lateral y Arda Güler de extremo, concentraba buena parte de su talento creador en la banda derecha, por lo que fue el flanco favorecido para el ataque blanco en la primera parte. El turco, además de ordenar constantemente a sus compañeros sobre el césped, probó suerte con varios centros al área que no encontraron rematador en posición clara.

El jugador más peligroso del Leipzig era el internacional noruego Antonio Nusa. El ex del Brujas tuvo su primera ocasión de peligro en el minuto 13, con un control de espuelas a la media vuelta tras el que encaró hacia el área de Courtois, aunque no fue capaz de conectar con ningún compañero en el centro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El belga, a pesar de que el Real Madrid tuvo varios tramos de dominio, se vio obligado a realizar dos intervenciones de mérito. La primera fue a Rômulo Cardoso, en el minuto 28, una mano abajo para responder a un remate de volea del delantero brasileño. La segunda fue a Nkunku, cerca del descanso, resolviendo con brillantez un mano a mano.

Sin embargo, el primer tanto fue para el Real Madrid. Una combinación de Güler y Mbappé en la frontal terminó con la pelota abriéndose hacia la derecha para Valverde, que volvió a centrar al área desde la línea de fondo. El turco recibió, disparó y Vandevoordt, portero rival, dejó muerta la pelota a sus espaldas, algo que aprovechó Bernardo Silva para empujarla y hacer el 1-0 al filo del descanso.

El equipo blanco aprovechó las buenas sensaciones para seguir atacando al comienzo de la segunda mitad. Ahora, el 2-0 llegó por la banda izquierda. Vinícius cedió la pelota a Bellingham, el inglés centró al área y conectó con la cabeza de Mbappé en el segundo palo. El remate del francés no fue perfecto, pero estaba Güler prácticamente debajo del travesaño para asegurarse de que la pelota fuera dentro. Esa diferencia de goles fue demasiado para la moral del Leipzig, que atacaba con menos convencimiento. Nusa dejó de generar peligro y fue sustituido a falta de 20 minutos para el final. El Real Madrid tenía espacio para controlar y pensar, aunque no siempre lo hiciera con criterio, y dominó la segunda mitad.

Cuando parecía que el encuentro estaba visto para sentencia, Kylian Mbappé certificó la victoria y siguió engrosando sus estadísticas goleadoras, a menos de una semana para la gala del Balón de Oro. Lo que no pudo el Real Madrid fue mantener la portería a cero, un reto que se le resiste esta temporada, ya que Gomis vio puerta para el Leipzig en el último tramo del partido, justo antes de que Diomande certificara la 'ley del ex' con un golazo para cerrar el encuentro.

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