Agredió a Lamine Yamal y recibe un fuerte castigo en la Liga Española

Sevilla, España.

El Comité de Disciplna de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto cuarto partidos de sanción al jugador uruguayo del Betis, Facundo Bernal, por su expulsión con roja directa en la última jornada de LaLiga frente al Barcelona, tras un encontronazo con Lamine Yamal.

Según el acta arbitral, Bernal fue expulsado (m.54) después de una confrontación, "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".

El Betis presentó alegaciones en defensa de su jugador, que no han sido estimadas, y argumentó error manifiesto en el acta, al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo, ni la intervención del jugador adversario, que vio tarjeta amarilla, sin que pueda apreciarse la agresión descrita en el acta.

El club solicitó que se dejase sin efecto la expulsión y, subsidiariamente, que los hechos se calificaran conforme al artículo 130.2 del Código Disciplinario, con apreciación de la atenuante de provocación suficiente prevista en su artículo 10.b), argumentos que no han sido tenidos en cuenta por el Comité de Disciplina.

Para el comité, las imágenes permiten apreciar que el jugador realiza efectivamente la acción descrita en el acta y la ha considerado la acción de Bernal como una agresión, en aplicación del artículo 103.1.l.